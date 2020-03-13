PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.

С начала С конца
Прямая трансляция
16:38 - 13 марта

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2: первый тест дал положительный результат. Это первый случай заражения коронавируса среди мировых лидеров.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:56 - 13 марта
В Украине первый человек умер от коронавируса

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:55 - 13 марта
Украина закрывает границу для иностранцев

Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов и на две недели. СНБО просит украинцев воздержаться от туристических поездок за границу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:32 - 13 марта

Киевская власть заказала еще 100 тыс. Экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:32 - 13 марта

Во Львов с подозрением на коронавирус Сovid-19 был госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:30 - 13 марта
В Горловке Донецкой области зарегистрировали 12 случаев коронавируса

Об этом на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Из-за этого будет принято решение о смене режима на пунктах пропуска с оккупированными территориями.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:29 - 13 марта

УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

Все еврокубковые матчи, которые были запланированы на следующую неделю, не состоятся. Даты их проведения объявят позже. Соответствующее решение связано с эпидемией коронавируса. Таким образом, матч Шахтер — Вольфсбург отложен.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:28 - 13 марта

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина.

Об этом сообщают в Черновицкой областной государственной администрации.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:27 - 13 марта

В Бердичеве госпитализировали мужчину с подозрением на Covid-19.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:37 - 13 марта
Join UP сокращает частоту полетов в Египет и региональные программы

Join UP прекращает летать с/в Николаев с 17 марта и с/в Херсон с 18 марта. В эти дни в города прибудут последние запланированные рейсы с туристами.

Программа полетов в Египет, в частности, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаду сократится на 22 рейса в неделю.

Туристам, которые приобрели туры на отмененные даты, их стоимость будет возмещена. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения тура.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12345>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка