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Март, 13 в 9:40
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
Согласно постановлению о карантине, в Украине введут
ряд ограничительных мер.
В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.
Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).
Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.
С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.
Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.
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16:38
-
13 марта
У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2: первый тест дал положительный результат. Это первый случай заражения коронавируса среди мировых лидеров.
15:56
-
13 марта
В Украине первый человек умер от коронавируса
71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.
15:55
-
13 марта
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов и на две недели. СНБО просит украинцев воздержаться от туристических поездок за границу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
14:32
-
13 марта
Киевская власть заказала еще 100 тыс. Экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
14:32
-
13 марта
Во Львов с подозрением на коронавирус Сovid-19 был госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.
14:30
-
13 марта
В Горловке Донецкой области зарегистрировали 12 случаев коронавируса
Об этом на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Из-за этого будет принято решение о смене режима на пунктах пропуска с оккупированными территориями.
14:29
-
13 марта
УЕФА официально
приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.
Все еврокубковые матчи, которые были запланированы на следующую неделю, не состоятся. Даты их проведения объявят позже. Соответствующее решение связано с эпидемией коронавируса. Таким образом, матч Шахтер — Вольфсбург отложен.
14:28
-
13 марта
В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина.
Об этом сообщают в Черновицкой областной государственной администрации.
14:27
-
13 марта
В Бердичеве госпитализировали мужчину с подозрением на Covid-19.
13:37
-
13 марта
Join UP сокращает частоту полетов в Египет и региональные программы
Join UP прекращает летать с/в Николаев с 17 марта и с/в Херсон с 18 марта. В эти дни в города прибудут последние запланированные рейсы с туристами.
Программа полетов в Египет, в частности, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаду сократится на 22 рейса в неделю.
Туристам, которые приобрели туры на отмененные даты, их стоимость будет возмещена. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения тура.
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