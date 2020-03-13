Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.