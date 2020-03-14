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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.

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22:49 - 13 марта

Медики, которые вовлечены к противоэпидемическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса в Украине, получат дополнительное материальное поощрение.

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22:33 - 13 марта

Городская власть Киева поручила руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций и руководителям рынков «планировать и обеспечить» стратегические запасы продуктов на две недели.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак.

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22:08 - 13 марта

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться в ближайшие три дня.

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20:45 - 13 марта

В Киеве коммунальщикам поручено проводить дезинфекции лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

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20:44 - 13 марта

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что сегодня оснований для внедрения чрезвычайного положения в Украине нет.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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20:12 - 13 марта

17 марта Украина закроет авиационные пункты пропуска, заявил глав Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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19:27 - 13 марта

Глава Минздрава Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, в котором говорится об ограничении численности людей во время массовых мероприятий и усилении контроля въезда и выезда на территорию Украины.

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16:38 - 13 марта

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2: первый тест дал положительный результат. Это первый случай заражения коронавируса среди мировых лидеров.

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15:56 - 13 марта
В Украине первый человек умер от коронавируса

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

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15:55 - 13 марта
Украина закрывает границу для иностранцев

Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов и на две недели. СНБО просит украинцев воздержаться от туристических поездок за границу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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