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Март, 14 в 8:44
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
Согласно постановлению о карантине, в Украине введут
ряд ограничительных мер.
В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.
Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).
Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.
С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.
Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.
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22:33
-
13 марта
Городская власть Киева поручила руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций и руководителям рынков «планировать и обеспечить» стратегические запасы продуктов на две недели.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации
Владимир Слончак.
20:45
-
13 марта
В Киеве коммунальщикам поручено проводить дезинфекции лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы
Киевской городской госадминистрации.
20:44
-
13 марта
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что сегодня оснований для внедрения чрезвычайного положения в Украине нет.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
19:27
-
13 марта
Глава Минздрава Илья Емец представил
законопроект о коронавирусе, в котором говорится об ограничении численности людей во время массовых мероприятий и усилении контроля въезда и выезда на территорию Украины.
16:38
-
13 марта
У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2: первый тест дал положительный результат. Это первый случай заражения коронавируса среди мировых лидеров.
15:56
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13 марта
В Украине первый человек умер от коронавируса
71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.
15:55
-
13 марта
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов и на две недели. СНБО просит украинцев воздержаться от туристических поездок за границу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
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