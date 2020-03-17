Дарница и Zagoriy Foundation передадут аппараты вентиляции легких киевской больнице

Фармацевтическая компания Дарница и благотворительный фонд Zagoriy Foundation передают три аппарата искусственной вентиляции легких Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Как отмечает пресс-служба компании Дарница, пандемия коронавируса Covid-19 быстро распространяется по Европе, и страны сталкиваются с тем, что значительное количество пациентов нуждается в реанимации, а медицинские учреждения не всегда укомплектованы достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких.

Оборудование Vela производства компании Viasys (США) предназначено для обеспечения искусственной вентиляции легких больным, находящимся в тяжелом и критическом состоянии.

— Мы приняли во внимание опыт других стран в борьбе с эпидемией и действуем на опережение. Новый вирус Covid-19 приводит к быстрому переполнению реанимаций и больниц в странах, где фиксируется пик эпидемии. При таких условиях каждый аппарат искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях Украины — это спасенные жизни, — приводит пресс-служба слова председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

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В свою очередь, директор фонда Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко отметила, что такие аппараты помогут спасти жизни.

— Аппараты для обеспечения искусственной вентиляции легких, помогут врачам спасать жизни. Независимо от своей стратегии благотворительные фонды должны реагировать на запросы, с которыми сталкивается мир. Противостояние эпидемии Covid-19 пока — актуальный запрос, — сказала она.

Напомним, фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля Дарницы в 2019 году составила 13,76%.

Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.

Продукция Дарницы экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании ежегодно растет в среднем на 18,6%. Чистая прибыль в этом же периоде росла в среднем на 15,7% в год.

Бенефициарами фармацевтической компании Дарница являются члены семьи Загорий.

Zagoriy Foundation – семейный благотворительный фонд, основанный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для системной реализации благотворительных проектов.

Приоритеты фонда — развитие культуры благотворительности, а также содействие утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине.

Ранее Фонды Елены и Виктора Пинчук передали больницам 10 аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавирусной инфекции.