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Факти / Україна / Суспільство

Дарниця і Zagoriy Foundation передадуть апарати вентиляції легень київській лікарні

Фармацевтична компанія Дарниця та благодійний фонд Zagoriy Foundation передають три апарати штучної вентиляції легень Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Як зазначає прес-служба компанії Дарниця, пандемія коронавірусу Covid-19 швидко шириться Європою, і країни стикаються з тим, що значна кількість пацієнтів потребує реанімації, а медичні заклади не завжди укомплектовані достатньою кількістю апаратів штучної вентиляції легень.

Обладнання Vela виробництва компанії Viasys (США) призначене для забезпечення штучної вентиляції легень хворим, що перебувають у тяжкому та критичному стані.

– Ми взяли до уваги досвід інших країн у боротьбі з епідемією і діємо на випередження. Новий вірус Covid-19 призводить до швидкого переповнення реанімацій та лікарень в країнах, де фіксується пік епідемії.

За таких умов кожен апарат штучної вентиляції легень у медичних закладах України – це врятовані життя, – наводить прес-служба слова голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа.

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Водночас директор фонду Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко зазначила, що такі апарати дозволять рятувати життя.

– Апарати для забезпечення штучної вентиляції легень допоможуть лікарям рятувати життя. Незалежно від своєї стратегії благодійні фонди мають реагувати на запити, з якими стикається світ. Протистояння епідемії Covid-19 наразі – найактуальніший запит, – сказала вона.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Дарниця заснована у 1930 році.

З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка Дарниці у 2019 році склала 13,76%.

Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрями розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю.

Продукція Дарниці експортується до 16 країн світу. Чистий дохід компанії щорічно зростає в середньому на 18,6%. Чистий прибуток у цьому ж періоді зростав у середньому на 15,7% у рік.

Бенефіціарами фармацевтичної компанії Дарниця є родина Загорій.

Zagoriy Foundation – родинний благодійний фонд, який засновано у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для системної реалізації благодійних проектів.

Пріоритети фонду – розвиток культури благодійності, а також сприяння утвердженню культури меценатства та філантропії в Україні.

Раніше Фонди Олени і Віктора Пінчуків передали лікарням 10 апаратів штучної вентиляції легень у зв‘язку з поширенням коронавірусної інфекції.

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