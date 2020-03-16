Фонды Елены и Виктора Пинчук передадут больницам 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

Благотворительные Фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук передадут в больницы страны 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Учитывая рекомендации Министерства здравоохранения Украины, по одному аппарату поступят в больницы тех областей Украины, которые могут иметь наибольшую потребность, а именно:
- Волынской;
- Донецкой;
- Закарпатской;
- Львовской;
- Луганской;
- Одесской;
- Черновицкой.
Три аппараты поступят в больницы Киева.
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Специальные аппараты ИВЛ являются ключевым элементом в лечении пациентов с коронавирусом, у которых есть тяжелые осложнения дыхательной системы и которые нуждаются в госпитализации.
Медицинское оборудование уже находится в Украине и в ближайшие дни будет установлено в больницах.
— Наша задача сегодня максимально помочь врачам и создать необходимые условия для того, чтобы спасти как можно больше жизней, — комментируют Елена и Виктор Пинчук.
Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.
13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса.