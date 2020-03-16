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Факты / Украина

Фонды Елены и Виктора Пинчук передадут больницам 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

Благотворительные Фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук передадут в больницы страны 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Учитывая рекомендации Министерства здравоохранения Украины, по одному аппарату поступят в больницы тех областей Украины, которые могут иметь наибольшую потребность, а именно:

  • Волынской;
  • Донецкой;
  • Закарпатской;
  • Львовской;
  • Луганской;
  • Одесской;
  • Черновицкой.

Три аппараты поступят в больницы Киева.

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Специальные аппараты ИВЛ являются ключевым элементом в лечении пациентов с коронавирусом, у которых есть тяжелые осложнения дыхательной системы и которые нуждаются в госпитализации.

Медицинское оборудование уже находится в Украине и в ближайшие дни будет установлено в больницах.

— Наша задача сегодня максимально помочь врачам и создать необходимые условия для того, чтобы спасти как можно больше жизней, — комментируют Елена и Виктор Пинчук.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса.

Фото: Dreamstime

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