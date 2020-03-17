Жительница Киевской области Зинаида Кондратенко вынуждена охранять могилу своего сына из-за опасений, что рейдеры завладеют его землей

Жительница Киевской области Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлен после его смерти. Теперь она вынуждена охранять могилу своего умершего сына, чтобы злоумышленники не уничтожили тело мужчины с целью завладения землей.

После внезапной смерти своего 39-летнего сына женщина унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако когда она пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилась ужасная вещь.

— Оказывается, мой сын через год после своей смерти «продал» землю. В паспорт, который предоставили при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела, — делится горем женщина.

Покупатели земли — вновь созданная столичная компания с названием, очень похожим на фермерское хозяйство умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.

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— Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года мертв, на самом деле жив, и продал землю, — рассказал Владимир — брат основателя фермерского хозяйства.

Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на все ради дорогой земли на берегу Днепра. Родные и друзья фермера опасаются, что злоумышленники собираются выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить останки, чтобы доказать свою абсурдную версию. Мать и друзья умершего сейчас дежурят у могилы — охраняют от воров.

— Договор купли-продажи, который удостоверял переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений умер, — отметила Семена Грапенюк, адвокат семьи фермера.

К слову, в Черниговской области фермер возместил около 300 тыс. грн убытков за то, что самовольно занял около 46 га земель с археологическими памятниками.

Фото: 112 Украина