На Черниговщине фермер, который распахал памятники археологии, заплатил 300 тыс. грн

В Черниговской области фермер возместил около 300 тыс. грн убытков за то, что самовольно занял около 46 га земель с археологическими памятниками.

Обвиняемый признал свою вину в суде. Убытки он оплатил средствами, которые получил от реализации выращенного урожая.

На особо ценных землях с археологическими памятниками стоимостью более 2 млрд грн в 2019 году его сотрудники выращивали кукурузу и озимую пшеницу.

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К слову, фермер распахал земли поселений Курганка, Выгоры, Зайцы-1 и Зайцы-2 в Черниговском районе.

Напомним, правительство планирует финансово помогать фермерам, которые хотят купить или расширить землевладения.

Одним из таких механизмов является удешевление кредитов для сельскохозяйственных производителей.