Смартфон вместо кошелька и первая криптогривна: какими будут деньги будущего

Как люди будут рассчитываться между собой в будущем? Останутся ли в обращении обычные деньги и как они изменятся? Эти вопросы обсуждали на международном банкнотном саммите в Праге.

Томаш Кудрицкий — представитель печатной компании. Для изготовления денег вместо бумаги и пластика она использует компьютерный алгоритм. По словам Кудрицкого, эта технология — чудо-таблетка от коррупции и теневой экономики, ведь все процессы — в режиме онлайн. Нет лишних расходов на печать денег и их инкассацию. Фактически, исчезает потребность в банках, а потому не надо платить за дополнительные услуги.

В основе цифровых денег, или как их еще называют криптовалюта, лежит технология блокчейн. Проще говоря — это специальный электронный код. Самой известной такой валютой является биткоин. Ее можно купить где угодно.

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Валюту, созданную по технологии блокчейн, можно приобрести на электронной бирже, а еще в криптомате. Есть такие и в Киеве. Сначала устанавливаем приложение на телефон — так называемый криптокошелек. Далее выбираем в программе криптовалюту — в данном случае это биткоин — нажимаем купить, у нас появляется код, который мы сканируем через криптомат. Вносим купюры и ждем несколько минут, пока деньги попадут в электронный кошелек.

Конвертация не очень выгодная. Но она вообще не будет нужна, если вы сразу будете получать зарплату в электронном виде. Биткоин и другие криптовалюты принимают для расчета уже во многих странах мира. В том числе есть несколько магазинов и ресторанов в Украине. Их можно найти на так называемой криптокарте мира.

На чеке QR-код, который мы сканируем. С электронного кошелька списываются криптоденьги. По сути, телефон со специальным приложением — это замена обычного банка и платежного терминала. Но, несмотря на удобство, криптовалюта пока не стала популярной среди украинцев.

Минус таких валют, кроме ценной конвертации — курс, который может резко меняться. Биткоин два года назад стоил $20 тыс., а сегодня — около $9 тыс. Чтобы решить эту проблему, уже выпускают цифровые валюты с привязкой к национальным деньгам: криптодолары, криптофранки. Вскоре может появиться в обращении и криптогривна. Над этим уже работает Нацбанк и эксперты из блокчейн технологии.

По мнению банкира Михаила Рогальского, наличные хоть и теряют свои позиции, но они еще долго будут играть важную роль в нашей жизни. К тому же, на рынке наблюдается парадокс. На западе все меньше пользуются наличными, но несмотря на это производство банкнот наоборот растет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, PornHub будет платить актерам криптовалютой.