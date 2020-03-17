Смартфон замість гаманця і перша криптогривня: якими будуть гроші майбутнього

Як люди будуть розраховуватись між собою у майбутньому? Чи залишаться в обігу звичайні гроші та як вони зміняться? Ці питання обговорювали на міжнародному банкнотному саміті у Празі.

Томаш Кудрицький – представник друкарської компанії. Для виготовлення грошей замість паперу й пластику вона використовує комп’ютерний алгоритм. За словами Кудрицького, ця технологія – диво-пігулка від корупції та тіньової економіки, адже всі процеси – в режимі онлайн. Немає зайвих витрат на друк грошей та їх інкасацію. Фактично, зникає потреба у банках, а відтак не треба платити за додаткові послуги.

В основі цифрових грошей, або як їх ще називають криптовалют, лежить технологія блокчейн. Простіше кажучи – це спеціальний електронний код. Найвідомішою такою валютою є біткоїн. Її можна купити будь-де.

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Валюту, створену за технологією блокчейн, можна придбати на електронній біржі, а ще у криптоматі. Є такі й у Києві. Спершу встановлюємо додаток на телефон – так званий криптогаманець. Далі вибираємо у програмі криптовалюту – в даному випадку це біткоїн – натискаємо купити, у нас з’являється код, який ми скануємо через криптомат. Вносимо купюри і чекаємо кілька хвилин, поки гроші потраплять в електронний гаманець.

Конвертація не дуже вигідна. Але вона взагалі не буде потрібна, якщо ви одразу отримуватимете зарплату в електронному вигляді. Біткоїн та інші криптовалюти приймають для розрахунку вже в багатьох країнах світу. Зокрема є кілька магазинів і ресторанів в Україні. Їх можна знайти на так званій криптомапі світу.

На чеку QR-код, який ми скануємо. З електронного гаманця списуються криптогроші. По-суті, телефон із спеціальним додатком – це заміна звичайного банку і платіжного термінала. Але попри зручність, криптовалюта поки що не стала популярною серед українців.

Мінус таких валют, окрім коштовної конвертації – курс, який може різко змінюватися. Біткоїн два роки тому коштував $20 тис., а сьогодні – близько $9 тис. Щоб вирішити цю проблему, вже випускають цифрові валюти з прив’язкою до національних грошей. Криптодолари, криптофранки. Невдовзі може з’явитись в обігу і криптогривня. Над цим уже працює Нацбанк і експерти з блокчейн технології.

На думку банкіра Михайла Рогальського, готівка хоч і втрачає свої позиції, але вона ще довго буде відігравати важливу роль у нашому житті. До того ж, на ринку спостерігається парадокс. На заході дедалі менше користуються готівкою, але попри це виробництво банкнот навпаки зростає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що PornHub платитиме акторам криптовалютою.