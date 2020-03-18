Пандемия коронавируса ежедневно поражает сотни людей. Сейчас в мире насчитывается более 190 тыс. инфицированных, а вакцины от этого опасного вируса пока нет.

Украина зарегистрировала 14 случаев Covid-19, два из которых смертельные.

Факты ICTV узнали, как и где в Украине можно провериться на коронавирус и когда тест-системы появятся в аптеках.

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Можно ли приобрести тест на коронавирус в аптеке

Тест-систем на выявление коронавируса в украинских аптеках пока нет. Все закупленные государством тесты направят в областные больницы.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил: если тест-систем будет хватать во всех областях страны, их разрешат продавать и в аптеках. Цена за один тест составит 300-400 гривен.

Стоит заметить, что лицензированные тесты на выявление коронавируса требуют сбора крови, который нужно проводить только под руководством врача.

Где провериться на коронавирус в Киеве

В столице сдать тест можно будет в двух лабораториях:

Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)

Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)

Кроме того, тест системы будут также в семи киевских больницах:

Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)

Городская клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, 17)

Городская клиническая больница № 9 (ул. Рижская, 1)

Детская больница № 1 (ул. Богатырская, 30)

Детская больница № 2 (ул. Алишера Навои, 3)

Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23)

Родильный дом № 4 (просп. Героев Сталинграда, 16)

Тест на коронавирус в государственных больницах и лабораториях делают бесплатно.

Киевские частные клиники также предлагают тесты на выявление Covid-19, однако Минздрав не может гарантировать достоверность их результатов.

Где провериться на коронавирус в регионах

В ближайшее время тест-системы на выявление Covid-19 будут доставлены в такие украинские города, как Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Ровно, Тернополь и Харьков.

Винница:

Винницкая инфекционная больница;

Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.

Днепр:

Днепровская городская больница;

Криворожская инфекционная больница №1.

Житомир:

Городская больница №1.

Запорожье

Областная инфекционная клиническая больница.

Львов:

Львовская инфекционная больница;

Восьмой городская больница;

Госпиталь в Винниках;

Стебницька городская больница;

Стрыйская центральная городская больница;

Сокальский ЦРБ;

Каменка-Бугская ЦРБ;

Яворовский ЦРБ;

Рудковськая больница.

Ровно:

Центральная городская больница;

Сарнского ЦРБ.

Тернополь:

Инфекционное отделение городской детской больницы.

Харьков:

Клинические больницы №28 и №31;

Многопрофильная больница №18;

Родильный дом №2.

Коронавирус — это респираторное заболевание. Срочно звоните к своему семейному врачу в случае повышенной температуры, кашля, чихания, головной боли, одышки, покраснения глаз, боли в мышцах или лихорадки.

Если у вас нет семейного врача, позвоните на горячую линию НСЗУ — 1677.

Ранее Факты ICTV писали, что в Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.