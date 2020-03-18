Пандемия коронавируса ежедневно поражает сотни людей. Сейчас в мире насчитывается более 190 тыс. инфицированных, а вакцины от этого опасного вируса пока нет.
Украина зарегистрировала 14 случаев Covid-19, два из которых смертельные.
Факты ICTV узнали, как и где в Украине можно провериться на коронавирус и когда тест-системы появятся в аптеках.
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Можно ли приобрести тест на коронавирус в аптеке
Тест-систем на выявление коронавируса в украинских аптеках пока нет. Все закупленные государством тесты направят в областные больницы.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил: если тест-систем будет хватать во всех областях страны, их разрешат продавать и в аптеках. Цена за один тест составит 300-400 гривен.
Стоит заметить, что лицензированные тесты на выявление коронавируса требуют сбора крови, который нужно проводить только под руководством врача.
Где провериться на коронавирус в Киеве
В столице сдать тест можно будет в двух лабораториях:
- Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)
- Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)
Кроме того, тест системы будут также в семи киевских больницах:
- Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)
- Городская клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, 17)
- Городская клиническая больница № 9 (ул. Рижская, 1)
- Детская больница № 1 (ул. Богатырская, 30)
- Детская больница № 2 (ул. Алишера Навои, 3)
- Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23)
- Родильный дом № 4 (просп. Героев Сталинграда, 16)
Тест на коронавирус в государственных больницах и лабораториях делают бесплатно.
Киевские частные клиники также предлагают тесты на выявление Covid-19, однако Минздрав не может гарантировать достоверность их результатов.
Где провериться на коронавирус в регионах
В ближайшее время тест-системы на выявление Covid-19 будут доставлены в такие украинские города, как Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Ровно, Тернополь и Харьков.
Винница:
- Винницкая инфекционная больница;
- Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.
Днепр:
- Днепровская городская больница;
- Криворожская инфекционная больница №1.
Житомир:
- Городская больница №1.
Запорожье
- Областная инфекционная клиническая больница.
Львов:
- Львовская инфекционная больница;
- Восьмой городская больница;
- Госпиталь в Винниках;
- Стебницька городская больница;
- Стрыйская центральная городская больница;
- Сокальский ЦРБ;
- Каменка-Бугская ЦРБ;
- Яворовский ЦРБ;
- Рудковськая больница.
Ровно:
- Центральная городская больница;
- Сарнского ЦРБ.
Тернополь:
- Инфекционное отделение городской детской больницы.
Харьков:
- Клинические больницы №28 и №31;
- Многопрофильная больница №18;
- Родильный дом №2.
Коронавирус — это респираторное заболевание. Срочно звоните к своему семейному врачу в случае повышенной температуры, кашля, чихания, головной боли, одышки, покраснения глаз, боли в мышцах или лихорадки.
Если у вас нет семейного врача, позвоните на горячую линию НСЗУ — 1677.
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Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.