В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина — Виталий Нестор

О начале работы горячей линии в видеообращении сообщил председатель общественной организации Центр защиты киевлян Виталий Нестор.

— В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации, — сообщил он.

По бесплатному номеру 0-800-30-20-19 киевлян просят сообщать о ситуациях, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

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Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации. По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти.

В экстренных случаях — объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно. При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию. На сегодня в Украине подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них — два в Киеве.

К слову, за сутки полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.