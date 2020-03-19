У Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину – Віталій Нестор

Про початок роботи гарячої лінії у відеозверненні повідомив голова громадської організації Центр захисту киян Віталій Нестор.

– В умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією та карантином, ми маємо допомагати одне одному. Саме тому ми запускаємо неурядову гарячу лінію на базі нашої громадської організації, – повідомив він.

За безкоштовним номером 0-800-30-20-19 киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їхніх прав. Також просять інформувати про соціальні проблеми у зв’язку з карантином та про людей, які опинилися в біді.

Окремо Віталій Нестор просить телефонувати людей, які готові стати волонтерами та допомагати іншим у випадку погіршення ситуації.

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За словами голови Центру захисту киян, на основі повідомлень на гарячу лінію готуватимуть та пропонуватимуть рішення для міської влади. В екстрених випадках – об’єднуватися у волонтерські групи та вирішувати ці питання самостійно.

За потреби юристи організації готові надати безкоштовну юридичну консультацію. Станом на сьогодні в Україні підтверджено 16 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них два у місті Києві.

До слова, за добу поліцейські склали 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину. Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.