Что такое кредитная история и где она хранится?
Кредитная история – это информация о ваших кредитах и займах, их погашении, просроченных платежах, поручительстве, которую поставляют различные финансовые учреждения: банки, микрофинансовые компании, кредитные союзы, страховые и лизинговые компании.
На текущий момент в Украине действует несколько кредитных бюро, которые хранят сведения о кредитных историях наших граждан:
- Украинское бюро кредитных историй (УБКИ);
- Международное бюро кредитных историй (МБКИ);
- Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ);
- Украинское кредитное бюро (УКБ).
Как узнать, в каком бюро хранится моя кредитная история?
Эту информацию можно получить в Едином реестре наличия кредитной истории заемщика. Для этого на сайте достаточно ввести адрес электронной почты и ваш идентификационный номер. Ответ поступит на указанный e-mail.
На что влияет плохая кредитная история?
Кредитная история считается испорченной/неудовлетворительной:
- если у вас когда-то были банковские долги по кредитам;
- если вы несвоевременно вносите платежи по кредитам;
- если вы выплачиваете сразу несколько кредитов;
- если вы часто оформляете займы до зарплаты в микрофинансовых компаниях.
В любом финансовом учреждении действует система скоринга, которая оценивает клиента, обратившегося за ссудой. Она анализирует кредитную историю человека и определяет факторы риска. Так банки и другие финансовые организации принимают решение, выдавать ли потенциальному заемщику деньги в долг.
Если кредитная история проблемная:
- банк может отказать в выдаче кредита или в повышении кредитного лимита по карте (по статистике в Украине 80% банков отказывают людям из-за плохого кредитного статуса);
- банк может одобрить кредит на невыгодных условиях (под высокий процент или на меньшую сумму).
Финансовые учреждения так минимизируют свои риски и отказываются сотрудничать с неблагонадежными клиентами.
Выпустят ли за границу с долгом по кредиту?
Само по себе наличие небольших задолженностей без решения суда не может стать основанием для таможенных органов запретить вам покидать территорию Украины.
Однако если у вас есть долги по кредитам, дело может дойти до суда. В ряде случаев суд принимает решение о запрете выезда из страны.
Иногда судебные заседания проходят без участия должника. Человек может не знать, что его дело передано в суд. Желательно перед выездом за границу проверить кредитную историю и убедиться, что у вас нет долгов.
Какие есть способы проверки кредитной истории?
Существует несколько способов проверить кредитную историю:
- на сайте Украинского бюро кредитных историй (УБКИ)
- в интернет-банке/мобильном приложении Приват24;
- в мобильном приложении Кредитная история от УБКИ, которое разработано для Android та iOS;
- на сайте Международного бюро кредитных историй (МБКИ);
- на сайте Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ);
- на сайте Украинского кредитного бюро (УКБ).
Как проверить кредитную историю в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ)?
Получить сведения в Украинском бюро кредитных историй можно онлайн на сайте организации или по почте. Один раз в год информация предоставляется бесплатно, а повторные запросы будут стоить 50 грн.
Для проверки онлайн перейдите на сайт, зарегистрируйтесь в сервисе, указав персональные данные. И далее, пользуясь подсказками, отправьте запрос на получение данных.
Чтобы получить информацию по почте, необходимо отправить письмо с заявлением на адрес: ООО Украинское бюро кредитных историй, 49044, г. Днепр, а/я 2733.
В заявлении на получение кредитного отчета необходимо указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный код, адрес проживания. Обязательно приложите к письму:
- копии первой, второй страниц паспорта и страницы с отметкой о прописке (или ID-карты);
- копию ИНН.
В течение двух дней с момента получения заявки УБКИ направит вам ответное письмо, которое будет вручено вам лично в руки.
Как проверить кредитную историю в интернет-банке Приват24?
Все пользователи мобильного приложения или интернет-банкинга Приват24 могут запросить сведения о своей кредитной истории. Для этого необходимо перейти в раздел Мои счета и заказать услугу Кредитный рейтинг.
Вам будет предоставлена информация на основании данных кредитного отчета УБКИ. Стоимость такой услуги составляет 50 грн.
Как проверить кредитную историю в приложении Кредитная история от УБКИ?
В этом случае вам понадобится устройство на платформе Android или iOS. Установите приложение и зарегистрируйтесь в нем. Необходимо будет указать Ф. И. О., адрес прописки, ИНН, серию и номер паспорта. Услуга предоставляется бесплатно один раз в год.
Как проверить кредитную историю на сайте Международного бюро кредитных историй?
Узнать данные о кредитной истории в МБКИ можно один раз в год бесплатно. Повторные обращения будут стоить 25 грн.
Есть несколько способов:
- лично в офисе МБКИ, который находится по адресу: Киев, пр-т Победы, 65, офис 305.
- по почте – необходимо отправить письмо с заявлением на получение кредитной истории/справки об отсутствии кредитной истории и копиями документов (первая и вторая страница паспорта или ID-карты, ИНН).
- онлайн – необходимо будет заполнить форму на сайте МБКИ.
Образцы заявлений и подробные инструкции вы найдете на сайте МБКИ.
Как проверить кредитную историю на сайте Первого всеукраинского бюро кредитных историй?
Как и в вышеописанных случаях, для проверки долгов по кредитам в базе данных ПВБКИ необходимо зарегистрироваться в электронном кабинете, указав персональные данные: серию и номер паспорта, ИНН, адрес прописки, номер телефона.
Стоимость проверки кредитной истории в ПВБКИ составляет 50 грн.
Как проверить кредитную историю в Украинском кредитном бюро?
Чтобы узнать кредитную историю в УКБ, необходимо обратиться в офис организации, который находится в Киеве на Чоколовском бульваре, 13 (офис 212).
В тестовом режиме работает онлайн-сервис бесплатного предоставления кредитных историй. Процедура состоит из двух обязательных этапов:
- передача в бюро фото и паспортных данных;
- заполнение анкеты на получение кредитной истории.