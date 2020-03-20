Само по себе наличие небольших задолженностей без решения суда не может стать основанием для таможенных органов запретить вам покидать территорию Украины.

Однако если у вас есть долги по кредитам, дело может дойти до суда. В ряде случаев суд принимает решение о запрете выезда из страны.

Иногда судебные заседания проходят без участия должника. Человек может не знать, что его дело передано в суд. Желательно перед выездом за границу проверить кредитную историю и убедиться, что у вас нет долгов.