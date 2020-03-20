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Факты / Украина / Общество
Долги по кредитам: как узнать свою кредитную историю
Долги по кредитам: как узнать свою кредитную историю

Как проверить кредитный статус и узнать, есть ли у вас долги по кредитам, — читайте в материале Фактов  ICTV.

Что такое кредитная история и где она хранится?

Кредитная история – это информация о ваших кредитах и займах, их погашении, просроченных платежах, поручительстве, которую поставляют различные финансовые учреждения: банки, микрофинансовые компании, кредитные союзы, страховые и лизинговые компании.

На текущий момент в Украине действует несколько кредитных бюро, которые хранят сведения о кредитных историях наших граждан:

  •         Украинское бюро кредитных историй (УБКИ);
  •         Международное бюро кредитных историй (МБКИ);
  •         Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ);
  •         Украинское кредитное бюро (УКБ).

Пример кредитной истории, которая хранится в ПВБКИ.

Как узнать, в каком бюро хранится моя кредитная история?

Эту информацию можно получить в Едином реестре наличия кредитной истории заемщика. Для этого на сайте достаточно ввести адрес электронной почты и ваш идентификационный номер. Ответ поступит на указанный e-mail.

На что влияет плохая кредитная история?

Кредитная история считается испорченной/неудовлетворительной:

  •         если у вас когда-то были банковские долги по кредитам;
  •         если вы несвоевременно вносите платежи по кредитам;
  •         если вы выплачиваете сразу несколько кредитов;
  •         если вы часто оформляете займы до зарплаты в микрофинансовых компаниях.

В любом финансовом учреждении действует система скоринга, которая оценивает клиента, обратившегося за ссудой. Она анализирует кредитную историю человека и определяет факторы риска. Так банки и другие финансовые организации принимают решение, выдавать ли потенциальному заемщику деньги в долг.

Если кредитная история проблемная:

  •         банк может отказать в выдаче кредита или в повышении кредитного лимита по карте (по статистике в Украине 80% банков отказывают людям из-за плохого кредитного статуса);
  •         банк может одобрить кредит на невыгодных условиях (под высокий процент или на меньшую сумму).

Финансовые учреждения так минимизируют свои риски и отказываются сотрудничать с неблагонадежными клиентами.

Выпустят ли за границу с долгом по кредиту?

Само по себе наличие небольших задолженностей без решения суда не может стать основанием для таможенных органов запретить вам покидать территорию Украины.

Однако если у вас есть долги по кредитам, дело может дойти до суда. В ряде случаев суд принимает решение о запрете выезда из страны.

Иногда судебные заседания проходят без участия должника. Человек может не знать, что его дело передано в суд. Желательно перед выездом за границу проверить кредитную историю и убедиться, что у вас нет долгов.

Какие есть способы проверки кредитной истории?

Существует несколько способов проверить кредитную историю:

  •         на сайте Украинского бюро кредитных историй (УБКИ)
  •         в интернет-банке/мобильном приложении Приват24;
  •         в мобильном приложении Кредитная история от УБКИ, которое разработано для Android та iOS;
  •         на сайте Международного бюро кредитных историй (МБКИ);
  •         на сайте Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ);
  •         на сайте Украинского кредитного бюро (УКБ).

Как проверить кредитную историю в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ)?

Получить сведения в Украинском бюро кредитных историй можно онлайн на сайте организации или по почте. Один раз в год информация предоставляется бесплатно, а повторные запросы будут стоить 50 грн.

Для проверки онлайн перейдите на сайт, зарегистрируйтесь в сервисе, указав персональные данные. И далее, пользуясь подсказками, отправьте запрос на получение данных.

Чтобы получить информацию по почте, необходимо отправить письмо с заявлением на адрес: ООО Украинское бюро кредитных историй, 49044, г. Днепр, а/я 2733.

В заявлении на получение кредитного отчета необходимо указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный код, адрес проживания. Обязательно приложите к письму:

  •         копии первой, второй страниц паспорта и страницы с отметкой о прописке (или ID-карты);
  •         копию ИНН.

В течение двух дней с момента получения заявки УБКИ направит вам ответное письмо, которое будет вручено вам лично в руки.

Как проверить кредитную историю в интернет-банке Приват24?

Все пользователи мобильного приложения или интернет-банкинга Приват24 могут запросить сведения о своей кредитной истории. Для этого необходимо перейти в раздел Мои счета и заказать услугу Кредитный рейтинг.

Вам будет предоставлена информация на основании данных кредитного отчета УБКИ. Стоимость такой услуги составляет 50 грн.

Как проверить кредитную историю в приложении Кредитная история от УБКИ?

В этом случае вам понадобится устройство на платформе Android или iOS. Установите приложение и зарегистрируйтесь в нем. Необходимо будет указать Ф. И. О., адрес прописки, ИНН, серию и номер паспорта. Услуга предоставляется бесплатно один раз в год.

Как проверить кредитную историю на сайте Международного бюро кредитных историй?

Узнать данные о кредитной истории в МБКИ можно один раз в год бесплатно. Повторные обращения будут стоить 25 грн.

Есть несколько способов:

  •         лично в офисе МБКИ, который находится по адресу: Киев, пр-т Победы, 65, офис 305.
  •         по почте – необходимо отправить письмо с заявлением на получение кредитной истории/справки об отсутствии кредитной истории и копиями документов (первая и вторая страница паспорта или ID-карты, ИНН).
  •         онлайн – необходимо будет заполнить форму на сайте МБКИ.

Образцы заявлений и подробные инструкции вы найдете на сайте МБКИ. 

Как проверить кредитную историю на сайте Первого всеукраинского бюро кредитных историй?

Как и в вышеописанных случаях, для проверки долгов по кредитам в базе данных ПВБКИ необходимо зарегистрироваться в электронном кабинете, указав персональные данные: серию и номер паспорта, ИНН, адрес прописки, номер телефона.

Стоимость проверки кредитной истории в ПВБКИ составляет 50 грн.

Как проверить кредитную историю в Украинском кредитном бюро?

Чтобы узнать кредитную историю в УКБ, необходимо обратиться в офис организации, который находится в Киеве на Чоколовском бульваре, 13 (офис 212).

В тестовом режиме работает онлайн-сервис бесплатного предоставления кредитных историй. Процедура состоит из двух обязательных этапов:

  •         передача в бюро фото и паспортных данных;
  •         заполнение анкеты на получение кредитной истории.

Фото: Dreamstime

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