Що таке кредитна історія й де вона зберігається?
Кредитна історія – це інформація про ваші кредити й позики, їх погашення, прострочені платежі, поруки, яку надають різні фінансові установи: банки, мікрофінансові компанії, кредитні спілки, страхові та лізингові компанії.
На поточний момент в Україні діє кілька кредитних бюро, які зберігають відомості про кредитні історії наших громадян:
- Українське бюро кредитних історій (УБКІ);
- Міжнародне бюро кредитних історій (МБКІ);
- Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ);
- Українське кредитне бюро (УКБ).
Як дізнатися, у якому бюро зберігається моя кредитна історія?
Цю інформацію можна отримати в Єдиному реєстрі наявності кредитної історії позичальника. Для цього на сайті достатньо ввести адресу електронної пошти і ваш ідентифікаційний номер. Відповідь надійде на вказаний e-mail.
На що впливає погана кредитна історія?
Кредитна історія вважається поганою/незадовільною:
- якщо у вас колись були банківські борги за кредитами;
- якщо ви несвоєчасно вносите платежі за кредитами;
- якщо ви виплачуєте одразу декілька кредитів;
- якщо ви часто оформлюєте позики до зарплати в мікрофінансових компаніях.
У кожній фінансовій установі працює система скорингу, що оцінює клієнта, який звернувся за позикою. Вона аналізує кредитну історію людини і визначає чинники ризику. Банки та інші фінансові організації ухвалюють рішення щодо видавання потенційному позичальникові грошей у борг.
Якщо кредитна історія проблемна:
- банк може відмовити у наданні кредиту або в підвищенні кредитного ліміту на карті (за статистикою в Україні 80% банків відмовляють людям через незадовільний кредитний статус);
- банк може видати кредит на невигідних умовах (під великий відсоток або на меншу суму).
Фінансові установи так мінімізують свої ризики і відмовляються співпрацювати з неблагонадійними клієнтами.
Чи випустять за кордон із боргом за кредитом?
Наявність невеликих заборгованостей без рішення суду не може бути підставою для митних органів щодо заборони виїжджати за межі України.
Однак якщо у вас є борги за кредитами, справа може дійти до суду. Буває, що суд ухвалює рішення про заборону виїзду з країни.
Іноді судові засідання проходять без участі боржника. Людина може не знати, що її справу було передано до суду. Бажано перед виїздом за кордон перевірити кредитну історію й переконатися, що у вас немає боргів.
Які є способи перевірки кредитної історії?
Є декілька способів перевірити кредитну історію:
- на сайті Українського бюро кредитних історій (УБКІ)
- в інтернет-банку/мобільному додатку Приват24;
- у мобільному додатку Кредитна історія від УБКІ, що розроблений для Android та iOS;
- на сайті Міжнародного бюро кредитних історій (МБКІ);
- на сайті Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ);
- на сайті Українського кредитного бюро (УКБ).
Як перевірити кредитну історію в Українському бюро кредитних історій (УБКІ)?
Отримати відомості в Українському бюро кредитних історій можна онлайн на сайті організації або поштою. Один раз на рік інформація надається безкоштовно, а повторні запити будуть коштувати 50 грн.
Для перевірки онлайн зайдіть на сайт, зареєструйтеся в сервісі, вказавши персональні дані. І далі, використовуючи підказки, надішліть запит на отримання даних.
Щоб отримати інформацію поштою, необхідно надіслати листа із заявою на адресу: ТОВ Українське бюро кредитних історій, 49044, м. Дніпро, а/с 2733.
У заяві на отримання кредитного звіту необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу проживання. Обов’язково додайте до листа:
- копії першої, другої сторінок паспорта та сторінки з відміткою про прописку (або ID-карту);
- копію ІНН.
Упродовж двох днів із моменту отримання заяви УБКІ направить вам у відповідь листа, який буде переданий вам особисто в руки.
Як перевірити кредитну історію в інтернет-банку Приват24?
Усі користувачі мобільного додатку або інтернет-банкінгу Приват24 можуть отримати відомості про свою кредитну історію. Для цього необхідно перейти в розділ Мої рахунки й замовити послугу Кредитний рейтинг.
Вам буде надана інформація на підставі даних кредитного звіту УБКІ. Вартість такої послуги становить 50 грн.
Як перевірити кредитну історію в додатку Кредитна історія від УБКІ?
У такому разі вам знадобиться пристрій на платформі Android або iOS. Встановіть додаток і зареєструйтеся в ньому. Необхідно буде вказати ПІБ, адресу прописки, ІНН, серію та номер паспорта. Послуга надається безкоштовно один раз на рік.
Як перевірити кредитну історію на сайті Міжнародного бюро кредитних історій?
Дізнатися дані про кредитну історію в МБКІ можна один раз на рік безкоштовно. Повторні звернення будуть коштувати 25 грн.
Є декілька способів:
- особисто в офісі МБКІ, розташованому за адресою: Київ, пр-т Перемоги, 65, офіс 305.
- поштою – необхідно надіслати листа із заявою про отримання кредитної історії/довідки про відсутність кредитної історії й копіями документів (перша та друга сторінка паспорта або ID-картки, ІНН).
- онлайн – необхідно заповнити форму на сайті МБКІ.
Зразки заяв та докладні інструкції є на сайті МБКІ.
Як перевірити кредитну історію на сайті Першого всеукраїнського бюро кредитних історій?
Так само, як в інших випадках, для перевірки боргів за кредитами в базі даних ПВБКІ необхідно зареєструватися в електронному кабінеті, вказавши особисті дані: серію та номер паспорта, ІНН, адресу прописки, номер телефону.
Вартість перевірки кредитної історії у ПВБКІ становить 50 грн.
Як перевірити кредитну історію в Українському кредитному бюро?
Щоби дізнатися кредитну історію в УКБ, необхідно звернутися до офісу організації, розташованого в Києві на Чоколівському бульварі, 13 (офіс 212).
У тестовому режимі працює онлайн-сервіс безоплатного надання кредитних історій. Процедура складається з двох обов’язкових етапів:
- надання в бюро фото й паспортних даних;
- заповнення анкети на отримання кредитної історії.