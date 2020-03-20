Наявність невеликих заборгованостей без рішення суду не може бути підставою для митних органів щодо заборони виїжджати за межі України.

Однак якщо у вас є борги за кредитами, справа може дійти до суду. Буває, що суд ухвалює рішення про заборону виїзду з країни.

Іноді судові засідання проходять без участі боржника. Людина може не знати, що її справу було передано до суду. Бажано перед виїздом за кордон перевірити кредитну історію й переконатися, що у вас немає боргів.