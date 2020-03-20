Как оплатить коммунальные услуги онлайн — два способа

Центр коммунального сервиса Киева опубликовал инструкцию, как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.

Предлагают пользоваться муниципальными онлайн-сервисами: личным кабинетом на сайте Центра коммунального сервиса или QR-кодом, который напечатан на каждом счете-сообщении.

Для оплаты через личный кабинет, достаточно выполнить 3 простых шага:

создать учетную запись (добавить фамилию, имя и электронный адрес)

добавить адрес жилья;

оплатить удобным способом из представленного перечня (владельцам карточки киевлянина комиссия не снимается).

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Чтобы оплатить потребленное через QR-код, нужно:

установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;

ввести номер телефона и адрес;

нажать оплатить, воспользовавшись карточкой киевлянина для оплаты без комиссии.

С помощью этих сервисов, рассчитаться можно, как за все услуги вместе, так и за отдельные.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.

Среди прочего им запрещаются начисления и взыскания штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Источник: ЦКС