Как оплатить коммунальные услуги онлайн — два способа

Центр коммунального сервиса Киева опубликовал инструкцию, как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.
Предлагают пользоваться муниципальными онлайн-сервисами: личным кабинетом на сайте Центра коммунального сервиса или QR-кодом, который напечатан на каждом счете-сообщении.
Для оплаты через личный кабинет, достаточно выполнить 3 простых шага:
- создать учетную запись (добавить фамилию, имя и электронный адрес)
- добавить адрес жилья;
- оплатить удобным способом из представленного перечня (владельцам карточки киевлянина комиссия не снимается).
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Чтобы оплатить потребленное через QR-код, нужно:
- установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;
- ввести номер телефона и адрес;
- нажать оплатить, воспользовавшись карточкой киевлянина для оплаты без комиссии.
С помощью этих сервисов, рассчитаться можно, как за все услуги вместе, так и за отдельные.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.
Среди прочего им запрещаются начисления и взыскания штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Источник: ЦКС