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Факты / Украина / Общество

Как оплатить коммунальные услуги онлайн — два способа

Центр коммунального сервиса Киева опубликовал инструкцию, как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.

Предлагают пользоваться муниципальными онлайн-сервисами: личным кабинетом на сайте Центра коммунального сервиса или QR-кодом, который напечатан на каждом счете-сообщении.

Для оплаты через личный кабинет, достаточно выполнить 3 простых шага:

  • создать учетную запись (добавить фамилию, имя и электронный адрес)
  • добавить адрес жилья;
  • оплатить удобным способом из представленного перечня (владельцам карточки киевлянина комиссия не снимается).

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Чтобы оплатить потребленное через QR-код, нужно:

  • установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;
  • ввести номер телефона и адрес;
  • нажать оплатить, воспользовавшись карточкой киевлянина для оплаты без комиссии.

С помощью этих сервисов, рассчитаться можно, как за все услуги вместе, так и за отдельные.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.

Среди прочего им запрещаются начисления и взыскания штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Источник: ЦКС

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