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Факти / Україна / Суспільство

Як оплатити комунальні послуги онлайн – два способи

Центр комунального сервісу Києва опублікував інструкцію, як оплатити комунальні послуги онлайн не виходячи з дому.

Пропонують користуватися муніципальними онлайн-сервісами: особистим кабінетом на сайті Центру комунального сервісу або QR-кодом, що надрукований на кожному рахунку.

Для сплати через особистий кабінет, достатньо виконати 3 простих кроки:

  • створити обліковий запис (додавши прізвище, ім’я та електронну адресу);
  • додати адресу житла;
  • сплатити зручним способом з поданого переліку (власникам картки киянина комісія не знімається).

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Щоб сплатити за спожите через QR-код, потрібно:

  • встановити додаток для зчитування QR-коду на смартфоні, відсканувати код із рахунку та перейти за посиланням;
  • ввести номер телефону і адресу;
  • натиснути сплатити, скориставшись карткою киянина для сплати без комісії.

За допомогою цих сервісів, розрахуватися можна, як за усі послуги разом, так і за окремі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.

Серед іншого ним забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Джерело: ЦКС

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