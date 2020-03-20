Як оплатити комунальні послуги онлайн – два способи

Центр комунального сервісу Києва опублікував інструкцію, як оплатити комунальні послуги онлайн не виходячи з дому.

Пропонують користуватися муніципальними онлайн-сервісами: особистим кабінетом на сайті Центру комунального сервісу або QR-кодом, що надрукований на кожному рахунку.

Для сплати через особистий кабінет, достатньо виконати 3 простих кроки:

створити обліковий запис (додавши прізвище, ім’я та електронну адресу);

додати адресу житла;

сплатити зручним способом з поданого переліку (власникам картки киянина комісія не знімається).

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Щоб сплатити за спожите через QR-код, потрібно:

встановити додаток для зчитування QR-коду на смартфоні, відсканувати код із рахунку та перейти за посиланням;

ввести номер телефону і адресу;

натиснути сплатити, скориставшись карткою киянина для сплати без комісії.

За допомогою цих сервісів, розрахуватися можна, як за усі послуги разом, так і за окремі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.

Серед іншого ним забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Джерело: ЦКС