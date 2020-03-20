С 12 марта в Украине был введен карантин. Согласно его правилам, нужно сохранять социальную дистанцию и ограничить свое пребывание в людных местах.
В последнее время появилось немало удобных сервисов для доставки продуктов на дом.
Однако пока они доступны только в некоторых областных центрах Украины.
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Как заказать продукты с доставкой на дом?
Glovo
Glovo является самым популярным сервисом доставки в Украине. Сейчас он действует в 15 городах, а среди услуг — доставка из ресторанов, супермаркетов и аптек.
Где можно заказать:
- Черкассы;
- Чернигов;
- Черновцы;
- Днепр;
- Ивано-Франковск;
- Харьков;
- Херсон;
- Киев;
- Николаев;
- Одесса;
- Полтава;
- Сумы;
- Винница;
- Запорожье;
- Житомир.
Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета. Сервис представлен в приложениях Android и Apple.
Zakaz
Сервис Zakaz предлагает быструю доставку качественных продуктов из лучших супермаркетов вашего города.
Компания также разработала приложения для Android и Apple, что значительно упрощает заказ. Максимальный вес заказа составляет 30 кг.
Где можно заказать:
- Киев;
- Днепр;
- Харьков;
- Львов;
- Одесса;
- Житомир;
- Винница;
- Запорожье.
Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета.
Metro Shop
Metro Cash & Carry — сеть магазинов профессиональной оптовой торговли, где продается абсолютно все: от рыбы и мяса до гамаков и торшеров. 90% продукции Metro изготовлено на украинских предприятиях.
В Украине насчитывается 25 магазинов Metro. Некоторые из них предлагают сервис доставки продуктов Metro Shop.
Где можно заказать:
- Львов;
- Харьков;
- Киев;
- Одесса;
- Ивано-Франковск.
Поскольку Metro ориентируется на оптовиков, заказы выполняются только от 1 000 грн.
Для доставки продуктов Metro использует современные авто с возможностью поддержания температурного режима.
В связи с распространением коронавируса каждое авто доставки проходит санитарный контроль.
Напомним, Факты ICTV публиковали перечень удобных вариантов заказа лекарств с доставкой на дом.