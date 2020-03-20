С 12 марта в Украине был введен карантин. Согласно его правилам, нужно сохранять социальную дистанцию и ограничить свое пребывание в людных местах.

В последнее время появилось немало удобных сервисов для доставки продуктов на дом.

Однако пока они доступны только в некоторых областных центрах Украины.

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Как заказать продукты с доставкой на дом?

Glovo

Glovo является самым популярным сервисом доставки в Украине. Сейчас он действует в 15 городах, а среди услуг — доставка из ресторанов, супермаркетов и аптек.

Где можно заказать:

Черкассы;

Чернигов;

Черновцы;

Днепр;

Ивано-Франковск;

Харьков;

Херсон;

Киев;

Николаев;

Одесса;

Полтава;

Сумы;

Винница;

Запорожье;

Житомир.

Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета. Сервис представлен в приложениях Android и Apple.

Zakaz

Сервис Zakaz предлагает быструю доставку качественных продуктов из лучших супермаркетов вашего города.

Компания также разработала приложения для Android и Apple, что значительно упрощает заказ. Максимальный вес заказа составляет 30 кг.

Где можно заказать:

Киев;

Днепр;

Харьков;

Львов;

Одесса;

Житомир;

Винница;

Запорожье.

Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета.

Metro Shop

Metro Cash & Carry — сеть магазинов профессиональной оптовой торговли, где продается абсолютно все: от рыбы и мяса до гамаков и торшеров. 90% продукции Metro изготовлено на украинских предприятиях.

В Украине насчитывается 25 магазинов Metro. Некоторые из них предлагают сервис доставки продуктов Metro Shop.

Где можно заказать:

Львов;

Харьков;

Киев;

Одесса;

Ивано-Франковск.

Поскольку Metro ориентируется на оптовиков, заказы выполняются только от 1 000 грн.

Для доставки продуктов Metro использует современные авто с возможностью поддержания температурного режима.

В связи с распространением коронавируса каждое авто доставки проходит санитарный контроль.

Напомним, Факты ICTV публиковали перечень удобных вариантов заказа лекарств с доставкой на дом.