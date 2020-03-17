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Факты / Украина

Украинцам не будут начислять штрафы за несвоевременную уплату коммуналки во время карантина

Верховная Рада приняла закон №3219 о борьбе с коронавирусом.

Среди прочего им запрещается начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

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Также на период установления карантина граждан не могут принудительно выселять из жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Запрещается и принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Напомним, также закон о борьбе с коронавирусом предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей.

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