Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

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В Украине произошел первый случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Оказывается, что 2 из 5 больных коронавирусом в Ивано-Франковске — это работницы областной инфекционной больницы.

Об этом во время брифинга сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.