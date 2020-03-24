Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Правоохранители с начала действия в Украине карантина составили более 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных мероприятий, сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
В понедельник 9.5 тыс. украинцев вернулись на родину через государственную границу, почти 2.5 тыс. иностранцев выехали из Украины и пятерым гражданам других стран отказали во въезде в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
В Украине произошел первый случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Оказывается, что 2 из 5 больных коронавирусом в Ивано-Франковске — это работницы областной инфекционной больницы.
Об этом во время брифинга сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.
К инициативе о бесплатной перевозке врачей на время карантина присоединилась компания Оптимальное такси.
Служба будет доставлять к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Сейчас услуга уже доступна в шести городах Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Луцке, Тернополе и Ровно.