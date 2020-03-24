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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировано 83 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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11:13 - 24 марта

Правоохранители с начала действия в Украине карантина составили более 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных мероприятий, сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

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11:01 - 24 марта

коронавірус контакти

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10:44 - 24 марта

В понедельник 9.5 тыс. украинцев вернулись на родину через государственную границу, почти 2.5 тыс. иностранцев выехали из Украины и пятерым гражданам других стран отказали во въезде в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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10:43 - 24 марта
В Украине 84 случая инфицирования Covid-19

За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Covid-19 официально подтвержден в:

  • Днепропетровской области — 2;
  • Донецкой области — 1;
  • Житомирской области — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный);
  • Киеве — 29;
  • Киевской области — 15, из которых 10 за последние сутки;
  • Львовской области — 2;
  • Тернопольской области — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкой области — 25 (1 летальный);
  • Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

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Х
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10:42 - 24 марта

В Украине произошел первый случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Оказывается, что 2 из 5 больных коронавирусом в Ивано-Франковске — это работницы областной инфекционной больницы.

Об этом во время брифинга сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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Х
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10:40 - 24 марта

В Черновицкую областную детскую клиническую больницу х за последние сутки госпитализировали четверых детей с подозрением на Covid-19.

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Х
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09:16 - 24 марта

К инициативе о бесплатной перевозке врачей на время карантина присоединилась компания Оптимальное такси.

Служба будет доставлять к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Сейчас услуга уже доступна в шести городах Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Луцке, Тернополе и Ровно.

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Х
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07:58 - 24 марта

Проверять самоизоляцию украинцев будут с помощью мобильных операторов – Геращенко.

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Х
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07:55 - 24 марта

Украине необходима реструктуризация внешних долгов, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Мы действительно должны их реструктуризировать. Мы уже начали переговоры с нашими международными партнерами, – сказал глава правительства в эфире Свобода слова на ICTV.

По его словам, в таких переговорах уже есть прогресс.

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Х
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07:54 - 24 марта

Мэрия Одессы переводит общественный транспорт города в специальный режим.

По словам мэра Геннадия Труханова, соответствующее решение приняли во время очередного заседания комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Х
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