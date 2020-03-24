Колл-центры по вопросам коронавируса и карантина работают в 24 областях Украины и в Киеве.

На горячую линию можно бесплатно позвонить в любое время суток и сообщить о ситуациях, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Факты ICTV собрали для вас номера всех колл-центров Украины.

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Житомире зафиксировали три случая заболевания коронавирусом, в Украине насчитывается 97 больных Covid-19.

Лечение от коронавируса за рубежом сейчас проходит 21 гражданин Украины.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен в 11 областях.