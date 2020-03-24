PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Карантин: куда звонить в случае проблем и номера колл-центров

Колл-центры по вопросам коронавируса и карантина работают в 24 областях Украины и в Киеве.

На горячую линию можно бесплатно позвонить в любое время суток и сообщить о ситуациях, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Факты ICTV собрали для вас номера всех колл-центров Украины.

Читайте: Пандемия коронавируса: готова ли Украина к худшему сценарию

Номери гарячих ліній з питань коронавірусу

Напомним, по состоянию на 24 марта в Житомире зафиксировали три случая заболевания коронавирусом, в Украине насчитывается 97 больных Covid-19.

Лечение от коронавируса за рубежом сейчас проходит 21 гражданин Украины.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен в 11 областях.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка