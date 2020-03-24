Новинский передал аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей в Херсонскую область

Благотворительный фонд Вадима Новинского передал Херсонской ОГА два аппарата искусственной вентиляции легких, 200 костюмов профессиональной защиты, а также маски и защитные очки для врачей. Это первая часть гуманитарной помощи, которую передал фонд парламентария для потребностей области.

Об этом народный депутат Вадим Новинский сообщил во время брифинга в Херсоне, который прошел по результатам встречи местной власти с представителями бизнеса региона.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поблагодарил парламентария за помощь. В свою очередь Вадим Новинский сообщил, что в ближайшее время область получит следующую партию гуманитарной помощи после закупок.

— Сегодня весь бизнес – и большой, и малый концентрируется, чтобы помочь государству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы передаем местным больницам два современных аппарата искусственной вентиляции легких. Каждый из них рассчитан на два человека, которые могут одновременно проходить процедуру ИВЛ. Фактически мы привезли четыре аппарата. Надеюсь, они помогут оперативно получить лечение тем, кому оно необходимо. Глобально хочется верить, что случаев коронавируса в Херсонской области будет как можно меньше, — сказал Вадим Новинский.

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Он также сообщил, что помимо аппаратов ИВЛ, для врачей Херсонской области в рамках гуманитарной помощи передаются костюмы и средства защиты.

— Мы привезли 200 костюмов профессиональной защиты, 200 масок и специальных очков. Сегодня как никогда надо беречь врачей. В Италии говорят: берегите своих врачей, медсестер, медицинский персонал, потому что если слягут и они, вас некому будет лечить. Это первая часть помощи, она будет нами продолжена. Мы уже вели переговоры и с главой Херсонской ОГА, и с руководителем областного здравоохранения, чтобы уточнить, что нужно доставить в больницы Херсона и области в первую очередь, — подчеркнул парламентарий.

Вадим Новинский также призвал частный бизнес по возможности внести свой вклад в борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

— Я призываю всех представителей бизнеса в области — и малых, и средних проявить себя. Этот кризис покажет, кто друг, кто враг, кто помощник, кто вредитель, кто может быть милосердным. Я всех призываю проявить свою православную суть — помогать друг другу, — предложил Вадим Новинский.

Напомним, из-за большого количества фейков вокруг Covid-19 эксперты ВОЗ сделали подборку мифов о методах лечения, с которыми ознакомила в постоянной рубрике экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.