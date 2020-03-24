Новинський передав апарати ШВЛ і захисні костюми для лікарів у Херсонську область

Благодійний фонд Вадима Новинського передав Херсонській ОДА два апарати штучної вентиляції легенів, 200 костюмів професійного захисту, а також маски та захисні окуляри для лікарів. Це перша частина гуманітарної допомоги, яку передав фонд парламентарія для потреб області.

Про це народний депутат Вадим Новинський повідомив під час брифінгу в Херсоні, який пройшов за результатами зустрічі місцевої влади з представниками бізнесу регіону.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв подякував парламентарію за допомогу. У свою чергу Вадим Новинський повідомив, що найближчим часом область отримає наступну партію гуманітарної допомоги після закупівлі.

– Сьогодні весь бізнес – і великий, і малий концентрується, щоб допомогти державі в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Ми передаємо місцевим лікарням два сучасні апарати штучної вентиляції легенів. Кожен з них розрахований на дві людини, які можуть одночасно проходити процедуру ШВЛ. Фактично ми привезли чотири апарати. Сподіваюся, вони допоможуть оперативно отримати лікування тим, кому необхідно. Глобально хочеться вірити, що випадків коронавірусу в Херсонській області буде якомога менше, – сказав Вадим Новинський.

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Він також повідомив, що крім апаратів ШВЛ, для лікарів Херсонської області в рамках гуманітарної допомоги передаються костюми та засоби захисту.

– Ми привезли 200 костюмів професійного захисту, 200 масок і спеціальних окулярів. Сьогодні як ніколи треба берегти лікарів. В Італії говорять: бережіть своїх лікарів, медсестер, медичний персонал, адже якщо захворіють і вони, вас не буде кому лікувати. Це перша частина допомоги, вона буде нами продовжена. Ми вже вели переговори і з головою Херсонської ОДА, і з керівником обласної охорони здоров’я, щоб уточнити, що передусім потрібно доставити в лікарні Херсона та області, – підкреслив парламентарій.

Вадим Новинський також закликав приватний бізнес за можливості внести свій вклад в боротьбу з поширенням епідемії коронавірусу.

– Я закликаю всіх представників бізнесу в області – і малих, і середніх проявити себе. Ця криза покаже, хто друг, хто ворог, хто помічник, хто шкідник, хто може бути милосердним. Усіх закликаю проявити свою православну суть – допомагати один одному, – запропонував Вадим Новинський.

Нагадаємо, через велику кількість фейків навколо Covid-19 експерти ВООЗ зробили добірку міфів щодо методів лікування, з якими ознайомила у постійній рубриці екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.