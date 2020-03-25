Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Более 11 тыс. граждан Украины вернулись на родину в течение прошлых суток, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
— За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тыс. человек, из которых более 11 тыс. человек — это украинцы, вернувшиеся из-за границы, — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в среду.
Выехали из Украины 2 тыс. 370 иностранцев. В то же время до 30 иностранным гражданам отказали во въезде в Украину в связи с введенными ограничениями на пересечение украинской границы.
— Сегодня мы получили от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, — сообщил Виталий Кличко.