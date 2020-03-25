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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 25 марта в Украине зарегистрировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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11:11 - 25 марта

Более 11 тыс. граждан Украины вернулись на родину в течение прошлых суток, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тыс. человек, из которых более 11 тыс. человек — это украинцы, вернувшиеся из-за границы, — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в среду.

Выехали из Украины 2 тыс. 370 иностранцев. В то же время до 30 иностранным гражданам отказали во въезде в Украину в связи с введенными ограничениями на пересечение украинской границы.

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10:50 - 25 марта

По состоянию на 10.00 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса. Новых больных обнаружили в Одесской, Волынской, Луганской и Запорожской областях.

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10:40 - 25 марта

В Тернопольской области Монастырского района от коронавируса умер 68-летний мужчина из села Ковалевка.

Это уже четвертый случай смерти от коронавируса.

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10:38 - 25 марта

Коронавирус во Львове: 2 больных, 90 человек с подозрением.

Во Львовской инфекционной больницы с подозрением на коронавирус находится 44 человека.

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10:33 - 25 марта

В городе Тернополе обнаружили первый случай инфицирования Covid-19. Коронавирус зафиксировали у 55-летнего врача-стоматолога, который недавно вернулся из Австрии.

Это уже шестой случай Covid-19 на Тернопольщине.

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08:34 - 25 марта

По состоянию на 8.00 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса.

То есть за сутки лабораторно подтверждено 29 новых случаев заболевания.

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08:31 - 25 марта

В Киеве подтверждено 31 случай коронавируса.

— Сегодня мы получили от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, — сообщил Виталий Кличко.

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08:30 - 25 марта

У народного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус.

— Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач, — сообщила нардеп Виктория Гриб.

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08:28 - 25 марта

В Днепре умер 45-летний мужчина с подозрением на коронавирус.

Его доставили в Днепровскую городскую больницу № 21 на скорой с подозрением на Covid-19.

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08:27 - 25 марта

Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ изготовил первую партию отечественных тестов на Covid-19 и передал их в Киев и Житомир.

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