Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

09:07 -

В период с 21.45 25 марта до 8.00 26 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 5 человек.

Пациенты из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 53

лица.

На самоизоляции находятся 54 человека. За все время выписано 37 пациентов. Состояние всех больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному.