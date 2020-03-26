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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 26 марта в Украине зарегистрировано 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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11:11 - 26 марта

Запорожский городской совет обнародовал контактные телефоны стоматологических поликлиник. Однако обращаться просят только в неотложных случаях.

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Х
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10:13 - 26 марта
В Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса

По состоянию на 10.00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных.

  • Винницкая область — 1 случай;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Запорожская область — 7 случаев;
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область — 16 случаев (2 летальных);
  • Киев — 34 случая;
  • Киевская область — 24 случая;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Одесская область — 4 случая;
  • Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 42 случая (1 летальный);
  • Черкасская область — 2 случая.

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Х
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09:59 - 26 марта
В Виннице роддом закрыли на карантин из-за больной Covid-19 медсестры

В Виннице на карантин закрыли роддом № 2, медсестра которого заразилась коронавирусом.

Директор Департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш рассказал, что в медучреждении уже провели дезинфекцию.

Роженицы остались в роддоме.

Александр Шиш заверил, что будущие мамы находятся под наблюдением врачей, поэтому угрозы их здоровью нет.

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Х
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09:07 - 26 марта

В период с 21.45 25 марта до 8.00 26 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 5 человек.

Пациенты из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 53
лица.

На самоизоляции находятся 54 человека. За все время выписано 37 пациентов. Состояние всех больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному.

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Х
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08:10 - 26 марта
Полиция не будет контролировать самоизоляцию людей с помощью телефонов

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что никто с помощью телефонов не будет отслеживать соблюдение украинцами карантина.

— Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что по телефону с помощью IP будут контролировать нахождение человека. Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Поэтому пока не введен режим чрезвычайного положения, никто не будет отслеживать перемещение каждого человека, — сообщил глава МВД.

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Х
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08:07 - 26 марта
Министр здравоохранения Илья Емец обратился к украинцам

— Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число будет расти, — сообщил Илья Емец.

Он добавил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако его распространение можно локализовать.

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Х
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08:00 - 26 марта
В Украине зафиксировали еще 9 случаев коронавируса. Всего 145 инфицированных

По состоянию на 22.00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел.

За сутки выявлено 32 новых случая.

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23:09 - 25 марта

С помощью мобильных телефонов будут контролировать инфицированных коронавирусом и тех, кто контактировал с ними.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Министерство внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывает нормативно-правовые акты и приложения, чтобы следить за самоизолированием людей.

Также он добавил, что такую систему ввели уже в Польше и Южной Корее.

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23:06 - 25 марта

В связи с продлением карантина до 24 апреля в Украине переносятся сроки Внешнего независимого тестирования.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Конкретных дат, на которые будут перенесены тестовые испытания, пока нет. Их обещают обнародовать 26 марта на сайте МОН.

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23:05 - 25 марта

Правительство Украины готовит проект Пасха дома.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания с председателями ОГА и городскими председателями областных центров.

– Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект Пасху дома, который поможет отпраздновать этот великий праздник дома, не собираясь толпами в церквях, – сказал он.

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