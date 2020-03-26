Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Полиция не будет контролировать самоизоляцию людей с помощью телефонов
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что никто с помощью телефонов не будет отслеживать соблюдение украинцами карантина.
— Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что по телефону с помощью IP будут контролировать нахождение человека. Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Поэтому пока не введен режим чрезвычайного положения, никто не будет отслеживать перемещение каждого человека, — сообщил глава МВД.
Министр здравоохранения Илья Емец обратился к украинцам
— Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число будет расти, — сообщил Илья Емец.
Он добавил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако его распространение можно локализовать.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания с председателями ОГА и городскими председателями областных центров.
– Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект Пасху дома, который поможет отпраздновать этот великий праздник дома, не собираясь толпами в церквях, – сказал он.