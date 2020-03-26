По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировали 145 случаев Covid-19, из которых пять летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли четыре украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области (две смерти), а также мужчина из Тернопольской области.

Волынская область — 2 (1 за сутки);

Днепропетровская — 2;

Донецкая — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская — 16 (11 за сутки, 2 летальных);

Киев — 34 (3 случая за последние сутки);

Киевская область — 24, из которых два за последние сутки;

Львовская — 2, из которых 1 за последние сутки;

Запорожская — 7 (5 за сутки);

Тернопольская — 15 (1 летальный);

Черновицкая — 38 (1 летальный);

Черкасская — 2 (1 за сутки);

Луганская — 1;

Одесская — 4 (три за сутки);

Винницкая область — 1;

Херсонская — 1.

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Всего с начала 2020 года в Центр поступило 941 сообщение о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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