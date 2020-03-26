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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировали 145 случаев Covid-19, из которых пять летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли четыре украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области (две смерти), а также мужчина из Тернопольской области.

  • Волынская область — 2 (1 за сутки);
  • Днепропетровская — 2;
  • Донецкая — 1;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская — 16 (11 за сутки, 2 летальных);
  • Киев — 34 (3 случая за последние сутки);
  • Киевская область — 24, из которых два за последние сутки;
  • Львовская — 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Запорожская — 7 (5 за сутки);
  • Тернопольская — 15 (1 летальный);
  • Черновицкая — 38 (1 летальный);
  • Черкасская — 2 (1 за сутки);
  • Луганская — 1;
  • Одесская — 4 (три за сутки);
  • Винницкая область — 1;
  • Херсонская — 1.

 

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 941 сообщение о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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