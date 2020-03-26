По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировали 145 случаев Covid-19, из которых пять летальных.
В результате заражения коронавирусом умерли четыре украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области (две смерти), а также мужчина из Тернопольской области.
- Волынская область — 2 (1 за сутки);
- Днепропетровская — 2;
- Донецкая — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская — 16 (11 за сутки, 2 летальных);
- Киев — 34 (3 случая за последние сутки);
- Киевская область — 24, из которых два за последние сутки;
- Львовская — 2, из которых 1 за последние сутки;
- Запорожская — 7 (5 за сутки);
- Тернопольская — 15 (1 летальный);
- Черновицкая — 38 (1 летальный);
- Черкасская — 2 (1 за сутки);
- Луганская — 1;
- Одесская — 4 (три за сутки);
- Винницкая область — 1;
- Херсонская — 1.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Всего с начала 2020 года в Центр поступило 941 сообщение о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.