АМКУ відкрив справу через здорожчання продуктів у Києві

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва.

Про це повідомив голова обласного відділення відомства Олексій Хмельницький.

Він зазначив, що моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно у різних торгівельних мережах.

Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку як постачальників, так і роздрібної торгівлі або ж обох одночасно.

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Перелік компаній, щодо яких розпочато справу, може бути змінений. Однак наразі під перевірку потрапили Novus, Ашан, Metro Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ, Varus, ЕКО-маркет, Велика Кишеня, Велмарт та компанії – постачальники ТОВ Світ овочів, ТОВ Гала Фудз, ТОВ Саркара-Груп, ТОВ Овочевий край, ТОВ Август-Кий, ТОВ Агроінвест-Логістик, ТОВ Агро-Овен, ТОВ Брокінтерком, ТОВ Перспектива, ТОВ Зовнішторгресурс, ТОВ Агробізнесвектор, ПП Інтер овочі, ТОВ Аттуаль, ТОВ Елітпрайм, ТОВ Авега-2018.

У випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Раніше Факти ICTV писали, що МВС передало в Антимонопольний комітет України інформацію про факти необгрунтованого підвищення цін на продукти під час карантину.