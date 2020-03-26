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Факты / Украина

Почему подняли цены на продукты, выяснит АМКУ – Геращенко

В АМКУ передали аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые резко и необоснованно повысили цены на продукты питания, составляющие основу продуктовой корзины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для обеспечения потребностей населения.

— Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков, — написал он в соцсети.

Смотрите: Подорожание продуктов: причина и на что не изменилась стоимость

Он также выложил данные о ценах на продукты. Они свидетельствуют о том, что больше всего подорожали овощи с борщевого набора — морковь, лук и капуста (более 100%).

  • Чому підняли ціни на продукти
  • Чому підняли ціни на продукти
  • Чому підняли ціни на продукти
  • Чому підняли ціни на продукти
Почему подняли цены на продукты, выяснит АМКУ – Геращенко / 2 фотографии

Напомним, 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень.

Фото: Pixabay

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