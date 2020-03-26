В АМКУ передали аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые резко и необоснованно повысили цены на продукты питания, составляющие основу продуктовой корзины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для обеспечения потребностей населения.
— Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков, — написал он в соцсети.
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Он также выложил данные о ценах на продукты. Они свидетельствуют о том, что больше всего подорожали овощи с борщевого набора — морковь, лук и капуста (более 100%).
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Почему подняли цены на продукты, выяснит АМКУ – Геращенко / 2 фотографии
Напомним, 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень.
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