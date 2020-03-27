Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

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Возрастная группа от 18 до 49 лет — это 50% от всех заболевших коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, люди этой возрастной категории до сих пор пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации с Covid-19, поэтому такой результат.