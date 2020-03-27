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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 27 марта в Украине зарегистрировано 218 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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11:37 - 27 марта

Возрастная группа от 18 до 49 лет — это 50% от всех заболевших коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, люди этой возрастной категории до сих пор пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации с Covid-19, поэтому такой результат.

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11:36 - 27 марта

У 76-летней женщины, которая умерла в Конотопе, – положительный экспресс-тест на коронавирус, сообщил мэр города Артем Семенихин.

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11:35 - 27 марта

На время карантина украинцы могут не спешить с выплатой кредитов, ипотек и оплатой коммунальных услуг.

По информации Нацбанка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года украинцам разрешается временно приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам. И банки не должны взимать с них залог.

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11:32 - 27 марта

В Ураине три компании уже разработали тесты, которые будут определять заболевание коронавирусом.

— Одна из них государственная в научном учреждении Национальной академии наук, и две частные компании, которые зарегистрировали свои тест-системы и выпускают, — отметил Виктор Ляшко.

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11:27 - 27 марта

Госпитализация больных коронавирусом будет происходить только тяжелых случаев и случаев средней тяжести. Это позволит оказывать больным помощь круглосуточно.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.

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10:00 - 27 марта

По состоянию на 10 утра в Украине зафиксировано 218 случаев коронавируса. За сутки обнаружили 62 новых больных.

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08:57 - 27 марта

В Ровенской области подтвердили девять новых случаев заболевания коронавирусом.

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08:56 - 27 марта

В магазинах АТБ существенно подорожали около 100 товарных позиций среди почти 4 тыс. наименований ассортимента.

— Но уже со следующей недели планируется частично восстанавливать стандартную акционную активность и перейти к стандартному промо-плану продвижения товаров, — заявил гендиректор корпорации.

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08:54 - 27 марта

Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте на время карантина увеличили.

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08:50 - 27 марта

По состоянию на 22.00 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

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