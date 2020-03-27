Слуга народа согласовала компромиссный проект закона о рынке земли

Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией Слуга Народу согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшение концентрации для одного человека.

На первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.

— Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц — это второй этап, который будет введен с 2024, — будет до 10 тыс. То есть первый этап — для физических лиц, для украинцев — 100 гектаров на человека, — сказал Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский убежден, что поданный в парламент законопроект об открытии рынка земли является наиболее лояльным в мире.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что авторитет президента Зеленского позволит сплотить депутатов фракции Слуга народа вокруг голосования за открытие рынка земли.