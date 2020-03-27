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Факти / Україна / Політика

Слуга народу погодила компромісний проект закону про ринок землі

Володимир Зеленський на зустрічі з депутатською фракцією Слуга Народу узгодив підтримку законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення за умови відмови від продажу землі, що перебуває у державній власності, та зменшення концентрації для однієї особи.

На першому етапі відкриття ринку землі законодавство передбачатиме можливість для фізичних осіб зосереджувати в одних руках не більше 100 га.

– Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 гектарів. Для юридичних осіб – це другий етап, який буде запроваджено з 2024 року, – буде до 10 тис.

Тобто перший етап – для фізичних осіб, для українців – 100 гектарів на людину, – сказав Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що ухвалення законів про ринок землі та про банки є необхідним для надання кредиту Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський переконаний, що поданий до парламенту законопроект щодо відкриття ринку землі є найбільш лояльним у світі.

У свою чергу, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що авторитет президента Зеленського дозволить згуртувати депутатів фракції Слуга народу навколо голосування за відкриття ринку землі.

Джерело: Офіс президента

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