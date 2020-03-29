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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 29 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 356 человек, девять умерли и пятеро выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Кировоградской.

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10:18 - 29 марта

359 украинцев прилетели из Нью-Йорка спецбортом для эвакуации

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08:45 - 29 марта
В Киев прибыл последний спецпоезд из Москвы

По предварительным данным, в поезде из Москвы приехало около 700 человек.

Сейчас медики в спецкостюмах проверяют пассажиров в вагонах на наличие температуры. Те, кто здоров, смогут покинуть поезд.

В дороге пассажиры проходили пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Тех украинцев, которые не смогли попасть на поезд в Москве, отправляют маршрутками до границы, где они пересядут на украинский транспорт.

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00:01 - 29 марта

В Ровенской области вечером 28 марта умерла женщина, тест которой на Covid-19 показал положительный результат.

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22:57 - 28 марта

По состоянию на 22.00 в Украине лабораторно подтверждено 356 случаев Covid-19. За последние сутки 46 новых больных.

По данным Минздрава, в Украине от коронавируса умерли 9 больных, в то же время 5 человек уже выздоровели.

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20:42 - 28 марта

В Виннице 28 марта с 20.00 ограничены въезды в город из-за усиления карантинных мероприятий.

По состоянию на 28 марта на территории Винничкой области у 23 человек диагностирован коронавирус, в частности, у двух детей. Образцы материалов еще от 16 больных исследуются.

 

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19:11 - 28 марта

Коронавирус в Тернопольской области подтвердили еще у двух детей — 13 и 14 лет, а также у женщины с Монастырского района. Состояние детей — средней тяжести, женщины — удовлетворительное.

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18:15 - 28 марта

Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Киеве соответствующим распоряжением ограничил предоставление стоматологических услуг на время карантина с целью предотвращения распространения коронавируса, кроме неотложных случаев.

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15:04 - 28 марта

Украина ищет возможность импорта препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которые во время первых исследований продемонстрировали эффективность в лечении Covid-19.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

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14:12 - 28 марта

В связи с распространением коронавируса в Украине бригады медиков, которые борются с инфекцией, будут увеличены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, помочь просят медиков реанимационных бригад, которые освободились в связи с уменьшением количества плановых операций.

— Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля, — уточнил Ляшко.

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13:53 - 28 марта

Из-за коронавируса закрыли две больницы в Виннице. Это роддом и областной онкодиспансер. Поскольку у врача-уролога центра онкологии обнаружен коронавирус, заведение 27 марта закрыли на карантин.

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