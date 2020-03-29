Выплаты врачам, пенсионерам и бизнесу: в Госбюджет внесут изменения

В правительстве закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет.

— Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование — сохранены.

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Расходы Стабилизационного фонда направлены на людей, а именно:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с Covid-19;

денежная помощь пенсионерам;

выплаты украинцам, которые из-за карантина потеряли работу;

предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

— О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров, — отметил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время рассмотрит возможность пересмотра государственного бюджета на 2020 год и подаст соответствующие предложения в парламент.

Источник: Денис Шмыгаль