Выплаты врачам, пенсионерам и бизнесу: в Госбюджет внесут изменения

В правительстве закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет.
— Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование — сохранены.
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Расходы Стабилизационного фонда направлены на людей, а именно:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с Covid-19;
- денежная помощь пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за карантина потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
— О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров, — отметил премьер.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время рассмотрит возможность пересмотра государственного бюджета на 2020 год и подаст соответствующие предложения в парламент.
Источник: Денис Шмыгаль