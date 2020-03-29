Виплати лікарям, пенсіонерам та бізнесу: у Держбюджет внесуть зміни

В уряді закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету.
– Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені.
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Видатки Стабілізаційного фонду спрямують на людей, а саме:
- додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні у боротьбі з Covid-19;
- грошову допомогу пенсіонерам;
- виплати українцям, які через карантин втратили роботу;
- надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.
– Про деталі буду інформувати після затвердження проекту змін до бюджету Кабінетом Міністрів, – зазначив прем’єр.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом розгляне можливість перегляду державного бюджету на 2020 рік і подасть відповідні пропозиції в парламент.
Джерело: Денис Шмигаль