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Факти / Україна / Політика

Виплати лікарям, пенсіонерам та бізнесу: у Держбюджет внесуть зміни

В уряді закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету.

– Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені.

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Видатки Стабілізаційного фонду спрямують на людей, а саме:

  • додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні у боротьбі з Covid-19;
  • грошову допомогу пенсіонерам;
  • виплати українцям, які через карантин втратили роботу;
  • надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

– Про деталі буду інформувати після затвердження проекту змін до бюджету Кабінетом Міністрів, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом розгляне можливість перегляду державного бюджету на 2020 рік і подасть відповідні пропозиції в парламент.

Джерело: Денис Шмигаль

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