Что известно о Максиме Степанове: кандидате на пост главы Минздрава

Максим Степанов — кандидат на пост главы Министерства здравоохранения Украины.

Биография

Максим Степанов родился 18 августа 1975 в Сковородино Амурской области (Россия).

Получил два высших образования — Донецкий государственный медуниверситет им. Горького, а также Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.

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С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз Украины.

В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины в должности заместителя председателя ГНАУ.

С 2007 до 2010 года Степанов занимал должность первого заместителя Одесской ОГА.

В 2011-2016 году возглавлял ГП Полиграфкомбинат Украина.

В 2015 году на церемонии Человек года-2015 Степанова признали Менеджером года.

21 декабря 2016 решением Кабмина Степанов был назначен председателем Одесской ОГА. На посту он пробыл до 10 апреля 2019 года.

Женат. Женщина Наталья Степанова является конечным бенефициаром семи фирм, имеет коллекцию часов Rolex и два автомобиля Lexus.

Напомним, глава Минздрава Илья Емец официально уходит в отставку. Соответствующий проэкт постановления появился на сайте ВР утром 30 марта.

Фото: ЮК, Одеська ОДА