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Факты / Украина / Политика

Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения

Верховная Рада Украины уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины.

Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат Украины.

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Илья Емец возглавил Министерство здравоохранения 4 марта.

Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.

Напомним,  народный депутат от ЕС Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

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