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Факты / Украина / Политика

Претендент на пост главы Минэнергетики: что известно об Ольге Буславець

Ольга Буславець является кандидатом на пост главы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Ольга Буславець

Биография

Ольга Буславець закончила Донецкий национальный технический университет.

С 11 апреля 2005 работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность Генерального директора Директората энергетических рынков.

На этой должности работала до 10 февраля 2020 года.

Буславець замужем, детей нет.

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В декларации за 2019 год Ольга Буславец указала владение квартирой в Киеве на 78 м², гаражом на 32 м² и двумя земельными участками в Киевской и Житомирской областях, общая площадь которых составляет 2 200 м².

Ездит претендент на пост главы министерства на автомобиле Nissan X-Trail 2018 года выпуска.

За 2019 год Ольга Буславец получила доход в размере 906 069 грн — заработная плата в Министерстве энергетики, а также 310 000 грн — доход от отчуждения движимого имущества.

Напомним, 29 марта народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила, что на совещании руководства Верховной Рады состоялась встреча с кандидатом на должность министра энергетики Ольгой Буславець.

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