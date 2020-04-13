Кабмин подал в Раду проект о Программе деятельности правительства

На сайте парламента зарегистрировали для рассмотрения проект постановления №3330 о Программе деятельности Кабинета министров.

Сейчас проект получила Верховная Рада, он передан на рассмотрение руководства. Текста пока нет.

Инициатором проекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Напомним, 13 апреля состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты будут рассматривать ряд важных законопроектов, в частности, изменения в государственный бюджет на 2020 год.

Также на рассмотрение вынесен законопроект об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Что еще будут рассматривать нардепы, можно посмотреть в повестке дня заседания.