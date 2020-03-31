Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Два пациента с диагнозом коронавирус в Киеве находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, так называемым искусственным легким, сообщила главный врач Александровской клинической больницы в Киеве Людмила Антоненко.
На Львовщине первый человек вылечился от коронавируса.
— Пациентка находилась на амбулаторном лечении. Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест — отрицательные. Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с Covid-19 на Львовщине — сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Кизицкий.
В Броварах от коронавируса вылечилась 21-летняя девушка.
— Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от Covid-19 в Броварах, — сообщил мэр города Игорь Сапожко.
Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает еще миллион
Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает поставку еще миллиона дополнительно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Прежде всего, они предусмотрены для работников медицинской сферы.
Он также отметил, что 30 и 31 марта 100 тыс. масок, которые власть заказала у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальное предприятие Фармация — аптеки в Киеве, где их можно будет приобрести.