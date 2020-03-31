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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 30 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 480 человек, 11 умерли и шесть выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Кировоградской.

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10:33 - 31 марта

Тридцать украинцев лечатся от Covid-19 за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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10:31 - 31 марта

По состоянию на 7.00 вторника, 31 марта, в Вооруженных силах Украины случаев заболевания Covid-19 не зарегистрировано, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

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08:49 - 31 марта

Два пациента с диагнозом коронавирус в Киеве находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, так называемым искусственным легким, сообщила главный врач Александровской клинической больницы в Киеве Людмила Антоненко.

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22:17 - 30 марта

По состоянию на 22.00 30 марта количество больных коронавирусом в Украине составляет 548 человек.

Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от Covid-19, восемь человек уже выздоровели.

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22:03 - 30 марта

В селе Тынное Ровенской области от коронавируса умерла уже третья женщина. Сейчас в Ровенской области есть 10 официально подтвержденных случаев Covid-19.

Восемь из них находятся на лечении в Сарненской центральной районной больнице и двое — в Ровенской городской.

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21:52 - 30 марта

На Херсонщине в Каховке с подозрением на коронавирус умер мужчина 1984 года рождения, который две недели назад вернулся из Польши и находился в самоизоляции.

Больной имел все симптомы коронавирусной инфекции, но лечился дома, не обращаясь в больницу за квалифицированной медицинской помощью.

Городской глава Каховки Андрей Дяченко сообщил, что сейчас ожидают результаты анализов.

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21:45 - 30 марта

На Львовщине первый человек вылечился от коронавируса.

— Пациентка находилась на амбулаторном лечении. Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест — отрицательные. Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с Covid-19 на Львовщине — сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Кизицкий.

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21:39 - 30 марта

В Броварах от коронавируса вылечилась 21-летняя девушка.

— Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от Covid-19 в Броварах, — сообщил мэр города Игорь Сапожко.

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20:58 - 30 марта
Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает еще миллион

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает поставку еще миллиона дополнительно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Прежде всего, они предусмотрены для работников медицинской сферы.

Он также отметил, что 30 и 31 марта 100 тыс. масок, которые власть заказала у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальное предприятие Фармация — аптеки в Киеве, где их можно будет приобрести.

 

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19:55 - 30 марта

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. Covid-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации.

Всего в Днепропетровской области уже 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек выздоровел.

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