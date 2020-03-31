Как оформить пособие при рождении ребенка — инструкция по получению детских пособий.

ШАГ 1. Выясняем срок подачи заявления
Обратиться по предоставлению материальной помощи можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода, право на получение помощи теряется.
ШАГ 2. Обращаемся в Минсоцполитики
Заходим на сайт Министерства социальной политики Украины.
Далее выбираем метод входа: по электронной подписи или по электронной почте.
-
Как оформить помощь при рождении ребенка / 3 фотографии
Если вы выбрали второй вариант, то на почту должен прийти код подтверждения.
Вводим его в необходимую строку.
-
ШАГ 3. Заполняем заявление
После авторизации появляется заявление о назначении пособия при рождении ребенка.
-
Как оформить помощь при рождении ребенка / 3 фотографии
Заполняем необходимые данные:
- сведения о ребенке (дата рождения, ФИО, свидетельство о рождении);
- сведения о родителях (ФИО, дата рождения, паспортные данные и идентификационный код, контактный телефон);
- адрес проживания;
- адрес регистрации;
- орган труда и социальной защиты населения;
- способ осуществления выплат (по почте или через банк).
-
ШАГ 4. Узнаем размер помощи
Помощь при рождении ребенка предоставляется в размере 41 280 гривен. Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, остальная сумма — на протяжении следующих 36 месяцев равными частями (860 грн/месяц)
ШАГ 5. Ожидаем предоставления услуги
Материальная помощь назначается не позднее следующего рабочего дня после получения заявления органом социальной защиты населения.
Выплата осуществляется через любой банк. Указываем номер карты и ждем переводов.
Как оформить заявку оффлайн?
Чтобы подать заявку на помощь при рождении ребенка, обращаемся в Управление труда и социальной защиты населения.
Адрес и график работы нужного отделения узнаем на сайте своей районной госадминистрации.
С собой приносим те же документы, что и для электронной подачи.
Источник: Кабмин