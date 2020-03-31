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Как оформить помощь при рождении ребенка
Факты / Украина
Как оформить помощь при рождении ребенка
Как оформить помощь при рождении ребенка

Как оформить пособие при рождении ребенка — инструкция по получению детских пособий.

ШАГ 1. Выясняем срок подачи заявления

Обратиться по предоставлению материальной помощи можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода, право на получение помощи теряется.

ШАГ 2. Обращаемся в Минсоцполитики

Заходим на сайт Министерства социальной политики Украины.

Далее выбираем метод входа: по электронной подписи или по электронной почте.

  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
Как оформить помощь при рождении ребенка / 3 фотографии

 

Если вы выбрали второй вариант, то на почту должен прийти код подтверждения.

Вводим его в необходимую строку.

ШАГ 3. Заполняем заявление

После авторизации появляется заявление о назначении пособия при рождении ребенка.

  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
  • Как оформить пособие при рождении ребенка - инструкция по получению детских пособий
Как оформить помощь при рождении ребенка / 3 фотографии

Заполняем необходимые данные:

  • сведения о ребенке (дата рождения, ФИО, свидетельство о рождении);
  • сведения о родителях (ФИО, дата рождения, паспортные данные и идентификационный код, контактный телефон);
  • адрес проживания;
  • адрес регистрации;
  • орган труда и социальной защиты населения;
  • способ осуществления выплат (по почте или через банк).

ШАГ 4. Узнаем размер помощи

Помощь при рождении ребенка предоставляется в размере 41 280 гривен. Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, остальная сумма — на протяжении следующих 36 месяцев равными частями (860 грн/месяц)

ШАГ 5. Ожидаем предоставления услуги

Материальная помощь назначается не позднее следующего рабочего дня после получения заявления органом социальной защиты населения.

Выплата осуществляется через любой банк. Указываем номер карты и ждем переводов.

Как оформить заявку оффлайн?

Чтобы подать заявку на помощь при рождении ребенка, обращаемся в Управление труда и социальной защиты населения.

Адрес и график работы нужного отделения узнаем на сайте своей районной госадминистрации.

С собой приносим те же документы, что и для электронной подачи.

Источник: Кабмин

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