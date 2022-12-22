Денежная компенсация за Пакунок малюка 2023: размер
В Украине предусмотрена помощь для новоиспеченных родителей и их новорожденных малышей. Кроме денежной помощи при рождении ребенка, родители также получают Пакунок малюка.
Это специальный набор в который входят самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в том числе одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрац, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.
Получить Пакунок можно в роддоме или, если его нет в наличии во время выписки новорожденного, в управлении соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.
Однако родители могут отказаться от Пакунка и получить за него денежную компенсацию.
Факты ICTV узнавали, какой размер денежной компенсации за Пакунок малюк будет в 2023 году.
Пакунок малюк 2023: размер пособия
С 1 декабря 2022 года увеличился прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп, в том числе для детей:
- до 6 лет — 2 272 грн;
- от 6 до 18 лет — 2 833 грн.
Эти изменения повлияли на все размеры социальных выплат, которые предусмотрены малышам и их мамам. Итак, с 1 декабря 2022 года и до следующего увеличение прожиточного минимума, который, вероятно, произойдет уже в 2024 году, фиксируется новый размер социальных выплат.
Размер денежной компенсации за пакет малыша составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.
Соответственно, в 2023 году родители будут получать за Пакунок малюк 6816 грн.
Какие другие выплаты предусмотрены малышам
- Помощь при рождении ребенка в 2023 году не меняется. Она составляет 41 280 грн, однако единовременная выплата при рождении – 10 320 грн, последующая ежемесячная выплата в течение 3 лет — 860 грн.
- Помощь в связи с беременностью и родами для неработающих женщин, зарегистрированных в центре занятости, в 2023 году составит 671 грн или 25% от ПМ для трудоспособного лица из расчета на месяц.
- Помощь одиноким матерям в течение 2023 года будет составлять: до 6 лет – 2 272 грн; от 6 до 18 лет – 2 833 грн; от 18 до 23 лет – 2 684 грн.
Что касается алиментов, то их минимальный размер составляет 50% от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Соответственно, в 2023 году минимальный размер алиментов:
- для детей до 6 лет — 1 136 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 1 416, 5 грн.