ФЛП могут не вести книги учета на карантине — Кабмин

Кабинет министров разрешил физическим лицам-предпринимателям отказаться от ведения книг учета доходов и расходов на период карантина, если оно должно было начаться после внедрения карантина.

— Одна из ограничительных мер во время карантина — запрет работы предприятий торговли. Из-за невозможности приобрести книги учета доходов и расходов правительство приняло решение временно приостановить их использование на время карантина, — объяснили в Государственной налоговой службе.

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Однако в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФЛП должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, которая включает доходы/расходы, осуществленные в течение карантина.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении отмену ЕСВ для неработающих ФЛП.

В частности, документ предусматривает освобождение от уплаты единого социального взноса физлиц-предпринимателей за те периоды, когда они не получали дохода.