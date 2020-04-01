ФОПи можуть не вести книги обліку на карантині – Кабмін

Кабінет міністрів дозволив фізичним особам-підприємцям відмовитися від ведення книг обліку доходів і витрат на період карантину, якщо воно мало розпочатися після впровадження карантину.

– Один з обмежувальних заходів під час карантину – заборона роботи закладів торгівлі. Через неможливість придбати книги обліку доходів і витрат уряд ухвалив рішення тимчасово зупинити їх використання на час карантину, – пояснили у Державній податковій службі.

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Однак протягом трьох місяців з дня припинення карантину ФОПи повинні подати до контролюючих органів заповнену книгу, що включає доходи/витрати, здійснені протягом карантину.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування ЄСВ для непрацюючих ФОПів.

Зокрема, документ передбачає звільнення від сплати єдиного соціального внеску фізосіб-підприємців за ті періоди, коли вони не отримували доходу.