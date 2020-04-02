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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 1 апреля общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 699 человек, 17 умерли и 10 выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Николаевской.

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10:17 - 02 апреля

По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случаев инфицирования коронавирусом.

20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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08:28 - 02 апреля

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавируса. Власти приняли решение закрыть город на карантин.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Херсона Игорь Козаков.

С 0.00 2 апреля на въездах и выездах из Херсона будет установлено пять блокпостов.

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08:26 - 02 апреля

Украинские медики подсчитали, что лечение пациента, больного коронавирусом Covid-19 обходится примерно 5-10 тыс. грн.

Об этом сказал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

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23:18 - 01 апреля

В Одессе на коронавирус заболел сотрудник мэрии. Об этом сообщил заместитель мэра Павел Вугельман. Люди, которые общались с заболевшим отправлены на карантин.

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23:10 - 01 апреля

Три новые лабораторно подтвержденные случаи Covid-19 в Херсонской области, один из них -летальний.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

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22:20 - 01 апреля

По состоянию на 22.00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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21:43 - 01 апреля

По состоянию на 19 часов 1 апреля на Ровенщине подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом.

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18:12 - 01 апреля

Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для людей, которые в трудном положении из-за карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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16:18 - 01 апреля

Во Львовской области составлены почти 100 протоколов за нарушение карантина. Среди нарушителей: перевозчики, лица, которые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию и лица, нарушившие правила карантина на рынках.

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15:52 - 01 апреля

30 марта в Ужгороде создали мобильные бригады, которые будут выезжать к пациентам для забора материала для проведения тестирования на коронавирус и передавать образцы для лабораторного исследования.

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