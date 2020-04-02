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Апрель, 02 в 8:11
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
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С полуночи 16 марта
приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 1 апреля общее
количество больных коронавирусом в Украине достигло 699 человек, 17 умерли и 10 выздоровели.
Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Николаевской.
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10:17
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02 апреля
По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случаев инфицирования коронавирусом.
20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.
За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
08:28
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02 апреля
В Херсоне подтвердили
первый случай заражения коронавируса. Власти приняли решение закрыть город на карантин.
Об этом сообщил первый заместитель мэра Херсона Игорь Козаков.
С 0.00 2 апреля на въездах и выездах из Херсона будет установлено пять блокпостов.
08:26
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02 апреля
Украинские медики подсчитали, что лечение пациента, больного коронавирусом Covid-19 обходится примерно 5-10 тыс. грн.
Об этом сказал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.
23:10
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01 апреля
Три новые лабораторно подтвержденные случаи Covid-19 в Херсонской области, один из них -летальний.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
21:43
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01 апреля
По состоянию на 19 часов 1 апреля на Ровенщине подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом.
18:12
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01 апреля
Кабмин разрабатывает
программу по созданию рабочих мест для людей, которые в трудном положении из-за карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
16:18
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01 апреля
Во Львовской области составлены почти 100 протоколов за нарушение карантина. Среди нарушителей: перевозчики, лица, которые вернулись из-за границы и нарушили самоизоляцию и лица, нарушившие правила карантина на рынках.
15:52
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01 апреля
30 марта в Ужгороде создали мобильные бригады, которые будут выезжать к пациентам для забора материала для проведения тестирования на коронавирус и передавать образцы для лабораторного исследования.
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