Зайцева и Дронов будут отбывать весь срок наказания — решение ВСУ

Верховный суд не удовлетворил жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, решение суда первой инстанции и апелляции — по 10 лет тюрьмы обоим — остается в силе.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оба осуждены остаются за решеткой.

— Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года в отношении Зайцевой Елены Олеговной и Дронова Геннадия Алексеевича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников адвокатов Плетнев Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича оставить без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит, — заявил судья.

Полный текст постановления суда будет обнародован 8 апреля 2020.

Верховный суд начал рассмотрение жалоб Зайцевой и Дронова в 10.30 по просьбе Фактов ICTV суд организовал онлайн трансляцию судебного заседания.

Зайцева отказалась участвовать в заседании, не было и ее адвоката — обе попросили рассмотреть дело без них. Адвокат Геннадия Дронова представлял интересы осужденного в Верховном суде, сам Дронов участвовал в суде в режиме видеоконференции из колонии.

В кассационной жалобе Зайцева всю вину переложила на Дронова и просила суд оправдать ее, мол, его вина лишь в превышении скорости, и она не проскакивала перекресток, а заканчивала маневр.

Правда, когда ей загорелся желтый, к линии светофора еще было около 100 метров. А Дронов просил суд вернуть дело на новое расследование — по его мнению, суд не установил степень вины в ДТП каждого водителя, а действия Зайцевой считает фатальными — превышение скорости.

К тому же, водитель, увидев Дронова, нажала педаль газа на полную, вместо того, чтобы затормозить. Его адвокат Геннадий Токарев настаивал на домашнем аресте Дронова на время нового расследования.

Пострадавшие решение суда считают справедливым.

Читайте: ДТП на Сумской в Харькове: что сейчас с пострадавшими, Зайцевой и Дроновым

Напомним, два с половиной года назад Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, пытался проехать через перекресток на красный цвет светофора. Однако в этот момент машина столкнулась с Volkswagen Дронова, который стартовал на желтый.

В результате удара авто Зайцевой отбросило на тротуар с людьми: шесть человек погибли, еще шестеро получили травмы — виновница ДТП осталась жива.

Татьяна Доцяк