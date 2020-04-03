Зайцева і Дронов відбуватимуть весь строк покарання – рішення ВСУ

Верховний суд не задовольнив скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, рішення суду першої інстанції та апеляції – по 10 років тюрми обом – лишається в силі.

Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Обидва засуджені лишаються за гратами.

– Верховний Суд ухвалив: вирок Київського районного суду м. Харкова від 26.02.2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року щодо Зайцевої Олени Олегівни та Дронова Геннадія Олексійовича залишити без зміни, а касаційні скарги їх захисників адвокатів Плєтньової Юлії Володимирівни та Токарева Геннадія Володимировича залишити без задоволення. Постанова Верховного Суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає, — заявив головуючий суддя.

Повний текст постанови суду буде оприлюднено 8 квітня 2020 року.

Верховний суд почав розгляд скарг Зайцевої і Дронова о 10.30, на прохання Фактів ICTV суд організував онлайн трансляцію судового засідання.

Зайцева відмовилась брати участь у засіданні, не було і її адвоката – обидві попросили слухати справу без них. Адвокат Геннадія Дронова представляв інтереси засудженого у Верховному суді, сам Дронов брав участь в суді в режимі відеоконференції з колонії.

В касаційній скарзі Зайцева всю провину переклала на Дронова і просила суд виправдати її, мовляв, її провина лише в перевищенні швидкості, і вона не проскакувала перехрестя, а закінчувала маневр.

Щоправда, коли їй загорівся жовтий, до лінії світлофора ще було близько 100 метрів. А Дронов просив суд повернути справу на нове розслідування – на його думку, суд не встановив ступінь провини в ДТП кожного водія, і саме дії водійки вважає фатальними, а саме перевищення швидкості.

До того ж, водій, побачивши Дронова, натиснула педаль газу на повну, замість того, щоб загальмувати. Його адвокат Геннадій Токарев наполягав на домашньому арешті Дронову на час нового розслідування.

Потерпілі рішення суду вважають справедливим.

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Нагадаємо, два з половиною роки тому Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, намагався проїхати через перехрестя на червоний колір світлофора. Однак в цей момент машина зіткнулася з Volkswagen Дронова, який стартував на жовтий.

Внаслідок удару авто Зайцевої відкинуло на тротуар з людьми: шестеро людей загинуло, ще шестеро отримали травми – винуватиця ДТП залишилася живою.

Тетяна Доцяк