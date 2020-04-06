Гуляють з дітьми та засмагають на пляжі: як українці дотримуються карантину

Патрулі у парках, дезінфекція на вулицях, черги з півтораметровою дистанцією – нова реальність, в якій Україна живе вже третій тиждень. Як же дотримуються карантину в країні?

Парк Наталка у Києві – улюблене місце відпочинку киян з дітьми на березі Дніпра в карантин не втрачає популярності. Тут і дорослі, і діти, і літні люди. Ніби і немає ніякого коронавірусу. Тут і охочі позайматися спортом, і діти з мамами – без масок і рукавичок.

У центрі столиці вулиці порожні. Але працює ринок. Хоча в Києві торгівля на них заборонена. Багато підприємців переходять на підпільну роботу. Одна з перукарень обіцяє зробити все по-тихому і акуратно.

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Одеса. Заклади громадського харчування працюють. Натовпи людей без масок. Повні пляжі охочих позасмагати. Навіть група ризику – літні люди – не дотримуються елементарних правил карантину. Але куди ж дивиться поліція? Людей на пляжах – тисячі, але штрафують далеко не всіх.

Із 6 квітня не дозволяється з’являтися на вулиці без маски, перебувати у парках та скверах, гуляти дітям без супроводу дорослих. Також не можна виходити на вулицю більше, ніж по двоє та без документів, що посвідчують особу. Під забороною і відвідування соціальних установ.

Хто порушуватиме правила карантину – має сплатити штраф від 17 до 34 тис. грн. Ще одна новація від уряду – всі, хто приїжджають з-за кордону, автоматично відправляються на примусову обсервацію. Але з цим, як показав цей тиждень – справжня проблема.

Влада ж поки тимчасово призупинила повернення українців додому з-за кордону. Заплановані на п’ятницю 3 рейси скасували.

Тільки на свідомість українців розраховувати не варто. Це головний висновок трьох тижнів карантину. А тому вже зараз поліція перевіряє тих, хто повернувся з-за кордону, за їхніми адресами. Чи дотримуються вони самоізоляції. У Дніпрі, наприклад, для цього сформували 30 мобільних бригад. На Львівщині пішли ще далі – медики проводять прибулим експрес-тести на коронавірус.

Крапку в обмежувальних заходах влада поки не ставить. Розглядається, зокрема, перекриття доріг та зупинка всього громадського транспорту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що буде з цінами в кафе та кіно після карантину.