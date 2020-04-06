После окончания карантина цены в кафе и кино не будут расти, несмотря на то, что сейчас все они полноценно не работают и несут убытки.

Эти учреждения заинтересованы в том, чтобы люди их посещали, а повышение цен сыграет против них.

— Цены повышаются тогда, когда у людей есть деньги и они готовы платить за более дорогие товары и услуги. Последние опросы показали, что 57% украинцев трудоспособного возраста имеют запас денег на две недели максимум. После окончания карантина у них не будет средств на это. Поэтому я не думаю, что цены подрастут, — говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По мнению эксперта, не стоит ожидать ажиотажа. Ведь, кроме того, что люди не сразу смогут тратить деньги на развлечения, еще и карантинные мероприятия будут отменять очень медленно.

— Я не думаю, что перед кафе и кино толпы будут стоять в очереди. Карантин будут отпускать очень медленно. Сначала откроют те предприятия, которые обеспечат наиболее необходимые сферы жизнедеятельности, а потом все остальное. Очередей в эти заведения не будет, — добавляет эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские АЗС снизят цены на бензин.