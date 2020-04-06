От моющих средств до Монополии: что украинцы чаще всего покупают на карантине

Какие товары украинцы чаще покупали и искали в марте во время карантина — смотрите в материале Фактов ICTV на основе аналитики OLX.

Индивидуальные средства передвижения (велосипеды и мотоциклы) стали фаворитами. Новых объявлений о продаже велотранспорта в течение последней недели марта стало на 23% больше по сравнению с первой неделей. А количество заинтересованных в их покупке выросло на 70%. Новых объявлений о продаже мотоциклов в конце месяца стало на 9,5% больше по сравнению с его началом.

Традиционно уже в начале весны украинцы начинают интересоваться фитнесом. В первой неделе марта на товары в этой категории отзывались в среднем 3 тыс. пользователей в день, но уже во время четвертой это количество выросло до 6,3 тыс.

Также во время карантина украинцы взялись за уборку, поэтому количество отзывов на объявление о бытовой химии выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца.

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Интересно, что стремительно возрос интерес к настольным играм и игровым приставкам. Желающих приобрести приставки стало на половину больше. Количество уникальных отзывов на объявление с предложением продать Монополию, Дженго или Уно увеличилось на 79%.

Кроме того, возросло количество заинтересованных в покупке компьютеров, комплектующих и телевизоров — на 14%. Ноутбуками стали интересоваться тоже несколько чаще — на 11%.

В топ популярных среди пользователей категорий также вошли продукты питания.

В категории здоровье и красота можно отметить увеличение количества заинтересованных более чем вдвое.

Также на конец марта в категории Дом и сад количество уникальных отзывов выросло на четверть. В категории Строительство и ремонт объявления стали получать отзывы на 22% чаще.

Ранее Факты ICTV писали, что карантин повлиял на количество онлайн-покупок украинцев и подтолкнул их заказывать через интернет с доставкой на дом даже те вещи, которые они раньше покупали в магазинах или просто по дороге домой.