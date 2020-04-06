PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:21 - 06 апреля

На Тернопольщине зафиксировали еще один летальный случай — умер мужчина 57 лет из города Залещики.

Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус.

Всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло три человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:13 - 06 апреля

На Закарпатье зафиксирована первая смерть от коронавируса. В городе Иршава умерла 71-летняя женщина, у которой был диагностирован Covid-19.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:10 - 06 апреля

В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:07 - 05 апреля

У жены и двух детей паломника из США, умершего в Умани, выявлен коронавирус, сообщил мэр Умани Александр Цебрий со ссылкой на данные лабораторного центра Минздрава Украины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:07 - 05 апреля

По состоянию на 22.00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 308 случаев Covid-19, из них 37 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:57 - 05 апреля

В государственный протокол лечения больных Covid-19 в ближайшее время будет добавлен перечень новых лекарственных препаратов.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он подчеркнул, что до сих пор нет ни одного препарата против нового коронавируса, но способы лечения Covid-19 подсказывает опыт других стран.

— Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан… я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах, — сказал министр в эфире украинского телеканала.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:27 - 05 апреля

На территории Львовской области в течение дня, 5 апреля, зафиксировали 11 случаев заболевания коронавирусом, сообщила Львовская облгосадминистрация.

В общем на территории Львовской области подтверждены 26 случаев заболевания коронавирусом.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:08 - 05 апреля

С 6 апреля между областями Украины будут работать контрольно-пропускные пункты, на которых будет происходить не только проверка документов, но и температурный скрининг.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:07 - 05 апреля

В Киево-Печерской лавре 4 апреля провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла. Результаты тестирования пока не известны.

— Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет, — говорится в сообщении на сайте монастыря.

Такое в Лавре из-за распространения коронавируса в Украине усилен карантин. До 24 апреля богослужения будут проходить в закрытом режиме без участия прихожан и паломников.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:53 - 05 апреля

В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья, сообщили в горсовете.

Это — священник 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец священника, мужчина 1956 года рождения.

Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священника, которая имеет имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, находясь дома с маленьким ребенком. Covid-19 у них подтвержден ПЦР-тестом.

Шестимесячный ребенок также болен, ему тест будут делать завтра. Кроме того, 2 апреля подтвержден коронавирус еще у одной жительницы Ужгорода.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...54>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка