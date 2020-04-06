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Факты / Украина / Общество
Усиление карантина: все, что нужно знать об изменениях с 6 апреля
Усиление карантина: все, что нужно знать об изменениях с 6 апреля

С 6 апреля в Украине усиливаются карантинные мероприятия. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте на сайте Факты ICTV.

Могу ли я выйти на улицу?

Только в случае крайней необходимости, с наличием медицинской маски или респиратора и не более чем вдвоем.

Можно ли находиться на улице втроем?

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение — сопровождение детей независимо от их количества.

Необходимо ли надевать маску, выходя из дома?

Все люди в общественных местах должны надевать респиратор или маску, потому что учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, каждый может быть потенциально инфицированным.

Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса и тем самым подвергаете опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.

Нужно ли носить с собой документы и какие?

Украинцам нельзя выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность (должен быть оригинал).

Перечень документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

Также можно брать с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

  • водительское удостоверение;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • вид на постоянное жительство;
  • вид на временное жительство;
  • карточку мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
  • проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

Могут ли меня оштрафовать?

За нарушение правил карантинаштраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

Можно ли пойти в церковь?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Священники также призывают верующих оставаться дома.

Можно ли гулять в парке?

Нет, отныне — нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается лишь в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Как выгуливать собаку?

Как и раньше, вы можете выгуливать домашних животных вдвоем, если идете вдоль улицы, однако в парке или сквере выгуливать любимца может только один человек.

Можно ли гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Разрешено ли выходить на улицу с детьми?

Да, родителям с детьми можно выходить на улицу. Детям до 14 лет рекомендуется передвигаться только в сопровождении родителей или опекунов.

В каком случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу?

Люди, которым более 60 лет вынуждены сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, потому — нуждаются в самоизоляции. Также они обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами — кроме тех, с которыми они совместно проживают.

Магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?

Это не правда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Можно ли рыбачить во время карантина?

Постановлением запрещено находиться на прибрежных зонах, поэтому рыбачить у берега не рекомендуется.

Когда закончится карантин?

Карантина пока действует до 24 апреля.

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